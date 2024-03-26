宏碁 PC 蟬聯9年菲律賓市場第一 1月份電競筆電市佔過半

根據最新市調資料顯示，宏碁（2353）站穩菲律賓市場，已連續多年奪下個人電腦市佔第一的地位，2023年以35%市佔率持續問鼎冠軍；其中，電競筆電以43%市佔、年增率6%穩定成長，今年1月份更以破五成的市佔率拓展市場，顯見宏碁於菲律賓市場的領導地位。

宏碁在菲律賓市場獲卓越成績，可歸功於在當地市場的行銷及產品策略等，2024亞太區Predator League總決賽於1月份在菲律賓馬尼拉精彩落幕，現場超過萬名的電競玩家共襄盛舉，除了賽事外亦舉辦精彩的表演活動，持續深耕宏碁在當地品牌影響力。

此外，Predator電競品牌具有多元的產品線，能滿足專業及休閒玩家的各式需求，強大性能支援需繁重運算需求的遊戲大作及專業應用程式，更是讓玩家馳騁戰場、攻無不克。