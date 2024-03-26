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台積電讓嘉義年輕人衝了 太保20-40歲購屋族佔比逾一半

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。圖/台灣房屋提供
房市示意圖。圖/台灣房屋提供

台積電正式拍板進駐嘉義，太保的發展備受關注。根據內政部戶政司最新人口資料統計顯示，嘉義縣市2024年2月人口數為75萬人，年減0.53%，排名全國第12位，人口呈現負成長。

嘉義人口雖呈負成長，不過在地購屋族年齡層卻有越來越年輕的趨勢，台灣房屋集團根據聯徵中心新增房貸統計，嘉義縣市近五年來，20~30歲的年輕購屋族佔比增加3個百分點，30歲以上購屋族比例反而減少，其中，台積電設廠預定地嘉義縣太保市，2023年購屋年齡層以20~40歲客群為大宗，總佔比58%超過一半，且相比五年前，20~40歲的購屋族越來越多，其中20~30歲青年購屋族增加約4個百分點最多，反觀40~50歲及60歲以上中高齡客群反而越趨減少，顯示越來越多少年仔落腳嘉義買房。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，嘉義雖為農業縣市，但近年陸續有多項建設利多，包括故宮南院於2015年開館，嘉義長榮文苑飯店2019年開幕，逐漸帶動藝文和觀光人潮，也讓嘉義人口有年輕化趨勢。雖然2023年人口呈現負成長，但隨著嘉科建置，以及台積電設廠的產業利多加持，可望吸引科技人才進駐，並帶動當地經濟發展。

以高雄市為例，人口成長率雖為六都之末，卻是連續多年人口負成長後，同樣受護國神山利多加持，同時在官方積極招商引資、外僑歸國等因素下，成長率由負翻正，近一年增加4,418人。

台灣房屋嘉義志航加盟店店東吳昶紳表示，太保市在台積電議題發酵前，就已匯集不少建設紅利，區內購屋熱區包含縣治特區及高鐵特區，太保也是故宮南院所在地，隨知名星級長榮集團飯店進駐，加上區內的長庚醫院、縣府機關，就業力豐沛，近年再添嘉義科學園區、馬稠後產業園區等紅利，還有華泰名品城 Outlets 即將進駐，建設題材豐厚，吸引包括遠雄、泰嘉、清景麟等建商卡位，推出大樓華廈型產品，磁吸購屋族陸續進場，帶動區域房市價量齊揚。看好太保市未來發展前景，目前購屋客群部分為來自長庚醫護等在地自住，其餘則以外地投資客為大宗，還有不少台積電周邊廠商，已提前進場佈局，未來建設利多陸續到位，勢必助攻人口與房市同步向上發展。

嘉義縣市及太保市購屋年齡層變化。資料來源：台灣房屋
嘉義縣市及太保市購屋年齡層變化。資料來源：台灣房屋

台積電 故宮南院

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