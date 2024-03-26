竹科暗夜惡火3小時撲滅、無人傷亡 濃煙刺鼻惡臭
新竹科學園區昨（25）日深夜驚傳火警，新竹縣消防局於晚間10點22分接獲民眾報案，驚見位於園內新安路某大廠，樓頂有火舌、濃煙竄出，當警消到現場時，發現起火點疑似位於緯創（3231）、揚明光（3504）所在的大樓，而大火在歷經近三個小時的搶救後，已於凌晨1時13分完全撲滅，經確認廠內並無存放化學原料，也無人員受困。針對失火傳聞，緯創發言體系也在積極瞭解情況，若有進一步消息也會盡快向大家說明。
據現場救災人員透露，此次起火點疑似為頂樓冷氣機室外機，而當廠內值班人員發現有火舌竄出後，第一時間就完成報警，並緊急疏散當時在大樓內，兩間大廠負責輪值夜班的433名員工（疑似緯創夜班365人再加上揚明光夜班68人），因此雖然現場火勢猛烈，但萬幸沒有造成任何人員傷亡。
據悉，當時在民眾目擊有火舌竄出大樓後，現場除了不時傳出疑似爆烈的聲響外，還有滾滾濃煙不斷冒出，且濃煙的影響範圍也越來越大，甚至還有一股刺鼻味道隨之飄出。此外，新竹地區受本身丘陵地形影響，本來就時時刻刻都吹著強風，而今晚事發當下，中央气象局鄰近氣象站也即時宣布，由於事發當下竹科地區主要吹南風，濃煙將朝北方移動，因此將東區及竹縣至湖口工業區，都匡列為影響範圍。
對此，新竹市政府也依气象局調查結果發布即時訊息，除通知在地市民應多加注意當前空氣品質已經轉差，不過請各位市民不用驚慌，只要儘速將家中門窗關起、保持緊閉，就可避免受到影響，若有外出需求，也請務必要配戴上口罩，以免吸入異味，也請敏感族群多加防護，而市府也將持續依空品感測器與空品測站監測數據，即時向各位更新在地的空氣品質現況。
新竹消防局指出，此次火警位置為四樓冷氣室外機，而警消到場後火勢雖一度撲滅，但進行殘火處理時，發現空調風管內仍有殘火，並產生延燒的情況，因此提升為二級火警，派遣光復、埔頂、明湖、金山車組出勤，加派竹光車組、南寮中山水庫車支援。而現場火勢最終於今（26）日凌晨1時13分才完全撲滅，現場已無火勢及煙霧產生，經空氣品質監測，數值已逐漸恢復正常，請民眾可以安心。
緯創近年被外界視為2024 AI伺服器市場最大贏家，而其主要產能就位於「新竹地區」，而這2年來為支應持續成長的龐大市場需求，公司也瞄準旗下新竹三座廠區，並頻頻啟動多次擴廠計劃。而外界最在意的「高毛利AI伺服器基板」以及系統組裝大單產能，主要是由之前向顯示器廠瑞軒承租的湖口一廠及已完成擴建的湖口二廠負責支應，距離這次火災發生的位置尚且有段距離，因此外界預估旗下AI伺服器應該不會受到太大影響，不過實際影響情形仍以稍後，緯創官方說明為主，請各界耐心等待。
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