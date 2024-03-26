竹科暗夜惡火3小時撲滅、無人傷亡 濃煙刺鼻惡臭

新竹科學園區昨（25）日深夜驚傳火警，新竹縣消防局於晚間10點22分接獲民眾報案，驚見位於園內新安路某大廠，樓頂有火舌、濃煙竄出，當警消到現場時，發現起火點疑似位於緯創（3231）、揚明光（3504）所在的大樓，而大火在歷經近三個小時的搶救後，已於凌晨1時13分完全撲滅，經確認廠內並無存放化學原料，也無人員受困。針對失火傳聞，緯創發言體系也在積極瞭解情況，若有進一步消息也會盡快向大家說明。

據現場救災人員透露，此次起火點疑似為頂樓冷氣機室外機，而當廠內值班人員發現有火舌竄出後，第一時間就完成報警，並緊急疏散當時在大樓內，兩間大廠負責輪值夜班的433名員工（疑似緯創夜班365人再加上揚明光夜班68人），因此雖然現場火勢猛烈，但萬幸沒有造成任何人員傷亡。

據悉，當時在民眾目擊有火舌竄出大樓後，現場除了不時傳出疑似爆烈的聲響外，還有滾滾濃煙不斷冒出，且濃煙的影響範圍也越來越大，甚至還有一股刺鼻味道隨之飄出。此外，新竹地區受本身丘陵地形影響，本來就時時刻刻都吹著強風，而今晚事發當下，中央气象局鄰近氣象站也即時宣布，由於事發當下竹科地區主要吹南風，濃煙將朝北方移動，因此將東區及竹縣至湖口工業區，都匡列為影響範圍。

對此，新竹市政府也依气象局調查結果發布即時訊息，除通知在地市民應多加注意當前空氣品質已經轉差，不過請各位市民不用驚慌，只要儘速將家中門窗關起、保持緊閉，就可避免受到影響，若有外出需求，也請務必要配戴上口罩，以免吸入異味，也請敏感族群多加防護，而市府也將持續依空品感測器與空品測站監測數據，即時向各位更新在地的空氣品質現況。

新竹消防局指出，此次火警位置為四樓冷氣室外機，而警消到場後火勢雖一度撲滅，但進行殘火處理時，發現空調風管內仍有殘火，並產生延燒的情況，因此提升為二級火警，派遣光復、埔頂、明湖、金山車組出勤，加派竹光車組、南寮中山水庫車支援。而現場火勢最終於今（26）日凌晨1時13分才完全撲滅，現場已無火勢及煙霧產生，經空氣品質監測，數值已逐漸恢復正常，請民眾可以安心。