蘋果強攻大陸AI市場 英業達成大贏家

蘋果全力衝刺AI，今年大陸版本iPhone 16系列新機有意攜手百度，搭載百度開發的生成式AI技術，服務數億名大陸果粉，引爆百度新一波AI伺服器建置潮。台廠中，英業達（2356）與百度共同研發AI運算平台，並且是百度「All in AI」戰略重要伺服器代工夥伴，成為蘋果攜手百度快攻大陸AI市場的大贏家。

英業達向來不評論訂單與客戶動態，強調今年AI伺服器出貨動能強勁，出貨量可望較去年呈現倍數成長。去年AI伺服器營收占比約5%至6%，今年將大幅成長至一成以上。法人看好，隨著百度成為蘋果揮軍大陸生成式AI關鍵夥伴，英業達AI伺服器出貨動能有望再放大，坐享蘋果與百度合作帶來的龐大商機。

華爾街日報等多家外媒報導，因應AI化浪潮，蘋果積極在全球各地尋求與大型雲端業者合作，在iPhone 16全面導入AI應用，美國等地找上Google，OpenAI等大廠。

大陸方面，因當地官方要求針對一般消費者提供生成式AI服務，須事前獲相關當局審查同意，僅百度與阿里等大陸企業獲准，蘋果最終選擇百度，成為大陸市場AI服務夥伴。

綜合外媒報導，蘋果與百度結盟已進入談判階段，規劃在大陸販售的iPhone等產品上，搭載百度的生成式AI服務，藉由搭載中文版AI，有望提升蘋果在大陸市場的競爭優勢，相關消息激勵在港股掛牌的百度25日股價一度大漲逾5%，終場站穩港幣100元大關，收港幣100.7元，漲幅2.55%。

隨著數億名果粉都仰賴百度與蘋果對接，百度AI伺服器需求同步大增。台廠中，百度與英業達合作最密切，已與百度在客製化伺服器代工領域合作長達13年，是助力百度AI戰略落地的重要夥伴。

百度超級AI運算平台從第二代產品X-MAN 2.0起，就與英業達攜手，挾英業達的研發技術與製造能量，X-MAN 2.0當時透過冷板式液冷，順利解決散熱問題，而英業達從第二代X-MAN產品開始，便積極與百度合作研發多種AI專用運算平台。

英業達客戶涵蓋北美四大雲端服務供應商（CSP），及大陸百度、阿里巴巴、騰訊、字節跳動等CSP廠，客戶多元分散，2019年更投資美國CSP廠重要系統整合商ZT，展開緊密合作，而ZT為OpenAI系統整合商，英業達等同間接打入OpenAI主機板供應鏈，一舉坐享蘋果在大陸及其他海外市場生成式AI商機。