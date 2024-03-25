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華碩校園 AI 繪圖競賽 高額獎金挺科技新秀

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
華碩籌辦「2024華碩校園AI繪圖競賽」，鼓勵大專院校生使用AI工具，以實務應用發揮創新設計能力。華碩／提供
華碩籌辦「2024華碩校園AI繪圖競賽」，鼓勵大專院校生使用AI工具，以實務應用發揮創新設計能力。華碩／提供

全球人工智慧產業快速發展，AI人才教育與培訓刻不容緩，華碩（2357）特籌辦「2024華碩校園AI繪圖競賽」，鼓勵大專院校生使用AI工具，以實務應用發揮創新設計能力。即日起至4月10日線上徵件，以Stable Diffusion生成原件參賽，題目不限。4月15日前以電子郵件通知預賽資格，最終決賽遴選12名選手以ROG Zephyrus G16 (GU605MV)創作，冠軍將獨得獎金10萬元；此外，決賽選手皆可獲得ROG Ally電競掌機及ProArt Mouse MD300滑鼠，總獎項價值超過54萬。

ROG Zephyrus G16電競筆電採用Intel Core Ultra 9處理器185H及最高NVIDIA GeForce RTX 4090顯示卡，處理器AI加速(Intel AI Boost)技術提升70%生成式AI效率，並內建Intel Arc顯示晶片，提供高階創作效能和如臨其境的遊戲體驗，所需功耗減少25%；90Wh電池提供全日續航，並支援快速充電。ROG Nebula霓真技術螢幕帶來2.5K 240Hz OLED視覺饗宴；1.49cm、1.85kg起輕薄設計，AI創作無往不利。

AI 電競筆電

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