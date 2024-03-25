宏碁捐贈 eKinekt 酷騎桌予烏克蘭大學及醫院
落實社會責任永續理念，今年2月份宏碁（2353）捐贈eKinekt酷騎桌予烏克蘭天主教大學、利沃夫國立理工大學的電腦科學和資訊科技學系，以及位於基輔和利沃夫的Okhmatdyt國立兒童醫院，協助提升學生就學生產力及就醫康復期的鍛鍊，打造更積極的生活型態。
烏克蘭衛生部 Okhmatdyt 國立兒童醫院兒科急症復健科主任 Pavlo Andreiev表示：「eKinekt酷騎桌可視為腳踏車訓練器，能循序漸進且輕柔地鍛鍊下肢，這對於剛接受過治療的人，或是在行走上較於費力者尤其重要」。
利沃夫理工學院學生會會長Bohdan Mirinchyk亦提及：「於利沃夫理工學院的教學大樓裡，學生們能在課間利用酷騎桌鍛鍊身體，最大限度地利用時間，這是非常特別的體驗」。
eKinekt BD 3酷騎桌為結合健身車及辦公桌，能實現更加永續且健康的生活方式，於工作時也能兼顧運動，將腳踏板的動能轉換為電力，為機器供電和個人裝置充電。酷騎桌將進駐烏克蘭頂尖的科技大學，使學生即使面臨停電也能於電腦實驗室進行研究和學習；於兒童醫院裡，酷騎桌將協助患者增強肌肉力量和耐力，將成為鍛鍊計畫重要的一部分。
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