宏碁捐贈 eKinekt 酷騎桌予烏克蘭大學及醫院

落實社會責任永續理念，今年2月份宏碁（2353）捐贈eKinekt酷騎桌予烏克蘭天主教大學、利沃夫國立理工大學的電腦科學和資訊科技學系，以及位於基輔和利沃夫的Okhmatdyt國立兒童醫院，協助提升學生就學生產力及就醫康復期的鍛鍊，打造更積極的生活型態。

烏克蘭衛生部 Okhmatdyt 國立兒童醫院兒科急症復健科主任 Pavlo Andreiev表示：「eKinekt酷騎桌可視為腳踏車訓練器，能循序漸進且輕柔地鍛鍊下肢，這對於剛接受過治療的人，或是在行走上較於費力者尤其重要」。

利沃夫理工學院學生會會長Bohdan Mirinchyk亦提及：「於利沃夫理工學院的教學大樓裡，學生們能在課間利用酷騎桌鍛鍊身體，最大限度地利用時間，這是非常特別的體驗」。