黃仁勳親曝 AI 巨浪起源 直言：是台灣救了我

晶片大廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳將於6月現身台北國際電腦展，並帶來AI相關應用的演說，而他一年來多次公開露面帶動起一波波龐大的「AI巨浪」席捲全球。近日他在一次於矽谷的聚會上提及，這波浪潮的起源，其實多虧了台灣，外界可能會以為自己一直提到台灣，救了台灣的股市，但事實上「是台灣救了我」。

黃仁勳表示，當初輝達需要一個半導體夥伴，所以他不得不找一家台灣公司來幫他，當時他人在美國打給台灣的公司，但當時沒人接他電話，所以他寫了一封信給台灣，但當時回信通常都要等待很長的時間，而經過了幾個月後，台積電（2330）創辦人張忠謀才終於看到自己發的信，並打電話給他聯繫，這也就是自己為什麼會喊話「台灣第一」的原因。

至於為什麼張忠謀會等到好幾個月才回應自己，黃仁勳則笑稱，「因為他那時候太忙碌了啦！」。據悉，輝達（NVIDIA）創辦人兼執行長黃仁勳自去年5月30日現身南港展覽館，出席台北電腦展Computex2023，並快閃力挺廣達（2382）旗下雲達（QCT）的攤位，吸引大批人潮湧入圍觀，而黃仁勳一身招牌黑色皮衣現身，辨識度十足，瞬間在台灣市場捲起一陣AI超級旋風。

此外，外貿協會已證實，輝達創辦人黃仁勳及伺服器大廠美超微(Supermicro) 總裁梁見後、超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰、高通（Qualcomm）總裁暨執行長Cristiano Amon等多位大咖，都將現身今年6月5日舉辦的「2024年台北電腦展」，預估屆時將帶來一系列的精彩演說，吸引市場目光關注。