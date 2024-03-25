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中國政府機構禁用 Intel 和 AMD 台廠受惠、受害有限

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

市場傳出中國實施更嚴格的政府採購準則，將逐漸在政府的個人電腦PC與伺服器汰除來自Intel、AMD的微處理器晶片。法人機構表示，美中科技戰已持續好幾年，中國政府早有相關動作，台灣半導體廠也早已面對相關議題和挑戰，因此影響有限。

外電報導，北京當局正加強科技國產化，實施更嚴格的政府採購準則，將逐漸在政府的個人電腦PC與伺服器汰除來自Intel和AMD的微處理器晶片，尋求減少採購微軟Windows作業系統與外國製的資料庫軟體，偏好國內選項，同時也在國營企業內部推動在地化。

中國信息安全測評中心也發表「安全且可信」處理器與作業系統的清單，清一色都是中國大陸企業。在18 家獲准的處理器中，包含來自華為與飛騰的晶片；這兩家公司都在美國商務部出口的黑名單上。中國大陸處理器製造商正運用混合Intel x86、ARM及自行開發的架構生產晶片，作業系統則源於開源碼的Linux軟體。

法人機構表示，中美摩擦加劇下，中共中央辦公廳已在2019年直接下令，要求政府部門和公共機構在三年內撤換所有外國電腦與軟體；當時預計行程表是2020年替換30%、2021年替換50%、2022年替換剩餘的20%，因此，也被稱為「3-5-2政策」。該政策基於2017年通過的「網路安全法」，以當中使用安全可控的技術為基底提出該要求。

在美中衝突無解情況下，類以相關政策應該會持續下去，台灣半導體近幾年來，一直面對「去中化」或「去美化」的挑戰，但只要半導體廠具有競爭力，大環境變動中，仍會繼續成長；若以保守的角度來看，AMD供應鏈可能會受到影響，台積電、日月光、京元電和台星科等，但實際影響不大。

題材受惠股可能有IC設計等業者，不過，美中摩擦很多年，中國很多本土廠商早就在開發，並和中國政府機構合作，這幾年來台廠真正受惠不多。

晶片 處理器

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