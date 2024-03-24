黃仁勳讚：AI革命中 台灣地位重要

「台灣人讓輝達成為了全世界顯卡速度最快的公司，可見在AI革命中，台灣多麼的重要！」輝達執行長黃仁勳在GTC大會期間與矽谷台灣人餐敘，並在致詞時自詡為：「很棒的台灣大使」。他強調，輝達和台灣一起成長，他並感謝台灣夥伴一路陪伴，「台灣拯救了輝達」，使國人深受鼓舞。

台灣廠商成就了輝達

黃仁勳近日與矽谷台灣人餐敘，影片顯示，講台上的黃仁勳在眾人圍繞下致詞，並感謝台灣拯救了輝達，因為輝達需要半導體合作夥伴。他說，「我們當時正在製造最複雜的晶片」，RIVA 128曾經是世界上生產過最複雜的晶片，也是第一款比CPU更複雜但非CPU的晶片。

他說他曾寫了一封信到台灣，好幾個月過後才有回音，「我想那是因為張忠謀當時很忙，最後他終於看到我的信，打了電話給我。」對於台積電和張忠謀的重要地位，黃仁勳形容，「那是台灣第一」。他後來也親自到台灣找公司幫輝達製造顯卡，結果「台灣人讓輝達成為了全世界顯卡速度最快的公司」。

新晶片軟體驚豔<

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「我是一位很棒的台灣大使，瞭解你們工作的重要性，在這場新的電腦運算革命、AI革命中，台灣的角色有多麼重要！」黃仁勳也相當感謝台灣廠商對他的幫助，並預告將再度出席今年的台北國際電腦展。他近日也在輝達GTC大會主題演講發布新一代AI晶片Blackwell B200 GPU，將由台積電N4P製程代工。

「台積電是我們最緊密的夥伴之一」黃仁勳受訪時更直接這樣說。新晶片也引發各界討論，AI界權威分析師歐唐納爾分析，新一代AI晶片是首款專為訓練語言模型而生的晶片，此外，大部分的人熟悉輝達強項為硬體技術，但其黃仁勳此次發表的軟體技術，有助公司長遠布局、增加軟體方面的收入。

吃的、講的都成焦點

黃仁勳的魅力席捲全台，不只他光顧過的餐廳「花娘小館」、「春韭晴光店」與「富霸王豬腳」都因此受惠、訂位排隊排不完，他在產業上的看法也引發不少關注。他曾指出，現在年輕人該選的是「生命科學」，若自己人生能重來也會選此領域，因為人類生物學相當複雜多元，而且影響深遠。

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