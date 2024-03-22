緯創林憲銘將獲陽明交大頒「名譽博士」 與魏哲家、蘇姿丰並列

代工大廠緯創（3231）近年受到AI人工智慧的加持，帶動整體走勢明顯回春，營收表現也連創新高，而董事長林憲銘早在十幾年前，就已精準預測這波AI巨浪，並透過旗下緯穎（6669）提前推出各種應用，也才成功收獲滿滿商機。對此，國立陽明交通大學也於近日宣布，校友林憲銘帶給科技產業豐富的貢獻，且實際讓日常生活更加便利，因此決定授予其「名譽博士」的學位。

國立陽明交大最早於1998年就已通過校務會議批准，制定出數條「榮譽博士」學位授予辦法，不過在歷經數十年、多次的修正之後，最終才將名稱改為「名譽博士學位」。而隨著近年AI市場興起，多數企業也啟動相關布局，而越早搶進供應鏈的業者，其成果也比較早顯現，包括超微（AMD）、半導體龍頭台積電（2330）、還有「AI市場最大贏家」緯創，目前手握滿滿市場大單、成功領先對手一大截。

據悉，超微總裁蘇姿丰、台積電總裁魏哲家已分別於去年7月及今年2月被授予「名譽博士」，緯創除了與兩家大廠一樣獲得市場的青睞，董事長林憲銘也即將於3月28日親自現身陽明交大接受這項殊榮。回顧蘇姿丰及魏哲家參加典禮時的情況，當時活動還沒開始，校園就已被滿滿學生、媒體及粉絲擠爆，因此，這次林憲銘的頒授典禮，也決定訂在新竹市的光復校區舉行。

緯創在正式創建之前，其前身為宏碁在1981年成立的DMS部門，直至2001年5月30日才分割獨立出來，並由林憲銘出任董事長暨總經理，而這次陽明交大特地邀請同樣身為陽明交大校友、名譽博士的宏碁創辦人施振榮現身致詞，而林憲銘從過去在施振榮底下做事開始，就是一直將施振榮當作楷模來效仿，而這次邀請其親自見證頒授典禮，對林憲銘而言也更是別具意義。

事實上，陽明交大在近26年間，成功培養出許許多多優秀的科技人才，而至今獲得「名譽博士學位」這份殊榮的大老，也已超過好幾十位，仔細觀察過往名單即可發現，其中竟隱藏著好幾位重磅級大老，包括新光集團創辦人長子吳東進、全台唯一的一位諾貝爾獎得主李遠哲、中研院院士翁啟惠、台達電創辦人鄭崇華、潤泰集團總裁尹衍樑等，相當驚人。

回顧緯創過去發展的歷程，其實林憲銘在最初獨立出來時，初期資本額僅有9億元，完全無法跟如今穩坐AI伺服器代工「一哥」的霸氣連在一起。而林憲銘則透露，現在很多人以為AI技術是最近才開始成型，但事實上在多年前，緯穎就已推出各種相關應用，現在僅是因「殺手級的應用」問世，所以市場的討論才這麼熱烈、大家也才比較重視。