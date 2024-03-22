南亞科CDP氣候變遷、水安全評比獲雙A佳績

國際碳揭露專案組織CDP 公布2023年度評比結果，南亞科（2408）參與 「氣候變遷」 (Climate Change) 與 「水安全」(Water Security) 兩項評比，均獲得最高評級 (A list) 肯定。今年全球總計約有2萬3000多家企業參與評比，南亞科是榮獲雙「A」領導級肯定的8家台灣企業之一，亦是全球記憶體產業唯一獲此殊榮的公司。

南亞科已連續六年參與CDP評鑑，其中三度獲得氣候變遷A級、連續兩年獲得水安全A級，南亞科總經理李培瑛表示，南亞科技身為半導體企業，深知自然、氣候與水資源對公司營運之連結與影響，將持續以創新實踐永續、攜手供應商布局綠色價值鏈，共同尋求環境治理的最佳解方。

自2021年起，南亞科遵循氣候相關財務揭露建議，發行TCFD報告書，鑑別氣候變遷的相關風險與機會，並以「致力低碳產品研發、布局綠色科技生產、調適氣候變遷風險、共同攜手永續夥伴、氣候倡議與意識培養」五大策略，積極面對氣候變遷管理。2022年通過科學基礎減碳目標倡議組織 (Science Based Target initiative, SBTi) 的驗證，目標於2030年減少25%的溫室氣體排放。2022年公司為客戶提供高效能的先進DRAM產品，總計可節省超過6億2千萬度用電。

南亞科表示，在生產過程中，公司建置即時監控能源管理平台，結合AI與大數據分析，2022年執行25項節能行動方案，共減少437萬度用電。為持續提升再生能源使用以達成SBT減碳目標，2022年已簽訂十年長期合約，每年購買2,500萬度再生能源，朝淨零方向努力。

水資源亦是南亞科的關注重點，公司開發多元水源並進行水資源再利用，如雨水回收等。此外，於廠區內推動各項節水與循環用水措施，2022年製程水回收率達92.9%，同年更導入可持續水管理 (Alliance for Water Stewardship, AWS) 標準，計畫透過與利害關係人的合作交流，以全面精進水資源的管理及保護效益。