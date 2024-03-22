科技業持續推升亞洲經濟 澳、印、台將成領頭羊

去(2023)年第4季以來，AI熱潮不斷推升各國股市上漲，許多科技股更達到交易最熱絡的狀態，但也使得市場對於部分已漲高的國家出現，「股市是否會過熱回檔？」的擔憂，先機亞太股票入息基金經理人Sam Konrad認為，主要已發展市場經濟體的經濟將大幅放緩，並很可能陷入衰退，反觀亞太區域，因其強勁的經濟基本面，加上科技業持續的利多稽查，將成為2024年最有投資潛力的區域之一，其中，又以澳洲、印度及台灣最為看好。

Sam Konrad表示，投資區域同時包括已開發市場和新興市場，是先機亞太股票入息基金的重要投資策略，在亞洲的已開發市場中，澳洲是亞洲乃至全世界最具吸引力的已開發市場；印度則是亞洲乃至全世界最具吸引力的新興市場，同時，亞洲的新興市場中，也相當看好台灣和新加坡今年的發展。

Sam Konrad認為，降息對亞洲國家和亞洲股市來說，大致上是有利的。 重要的是，不同亞洲國家的情況截然不同。 例如，降息並不能解決中國大陸的問題。 此外，值得指出的是，大多數亞洲國家和貨幣在這次升息週期中的彈性如何，一些國家的宏觀經濟狀況比過去強得多。 印尼就是一個很好的例子。

從長遠來看，我最看好澳洲，因為這是一個被許多投資者低估和忽視的市場。 然而，自1900年以來，以美元計算，它一直是全球表現最好的股票市場，略高於美國。 這不僅與大宗商品有關。從短中期的角度來看，最看好的國家則是台灣，是因為台灣擁有世界一流的科技產業。

亞洲國家中，科技產業今年仍將有良好表現，今年12月和1月，上調了投資組合中在科技產業的權重。 目前有超過 30% 的資金投資於5 檔科技股，其中三檔在台灣，分別是台積電（2330）、聯發科（2454）和鴻海（2317），韓國的三星及印度的 IT 服務公司HCL Tech。將這些公司視為人工智慧的推動者，預計人工智慧在未來幾年對生活產生比大多數人想像更有意義的影響，這將導致世界上有史以來最大的技術更新周期。

Sam Konrad說，除了科技產業之外，投資組合非常多元化，對基金中各個行業的公司的前景感到興奮。在印度，擁有印度最大的捲菸和食品和飲料生產商 ITC，預計該業務在未來幾十年將出現強勁成長；在新加坡擁有一家賭場和一家國防公司，這兩家公司在令人興奮的領域都非常有前途。

Sam Konrad認為，來自大陸房地產行業的風險將繼續對大陸股市構成壓力。 但房地產業並不是中國唯一的問題。 例如，大陸2023年出生的嬰兒數量是2016年出生數量的一半。大陸人口每月減少約25萬人；大陸股市歷來都不是一個投資的好地方，預計這種情況不會隨著GDP成長持續放緩而改變。

2024年及以後的印度及台灣這兩個市場都非常樂觀，印度經濟和股市的基本面異常強勁；台灣科技業的前景仍然非常光明。Sam Konrad表示，不僅關注亞洲的新興市場，也關注澳洲和新加坡等已開發市場；2024 年亞洲股市的前景總體樂觀，但因國家和產業而異。 它也取決於美國和其他地方的經濟成長方向和利率。