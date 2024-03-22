高通擴 AI 手機版圖 驍龍7+ Gen 3也支援生成式AI
手機晶片大廠高通於21日晚間宣布，推出驍龍7+ Gen 3晶片，支援生成式AI功能，外界認為，這代表該公司將AI手機的戰場從旗艦、高階進一步擴大到中高階領域。
這同時也是高通首次將Wi-Fi 7導入到驍龍7系列。
高通指出，首波採用驍龍7+ Gen 3的主要OEM廠商，包括OnePlus、realme與SHARP，相關商用裝置預計將在未來幾個月內發布。
OnePlus中國區總裁李杰表示，很高興宣布OnePlus將成為首批採用驍龍7+ Gen 3行動平台的智慧型手機品牌之一。藉由這個強大的平台，期待能為客戶帶來優異的裝置上智慧、非凡的遊戲體驗、卓越攝影功能等更多特色。
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