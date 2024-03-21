聖暉、朋億在手訂單寫新高 加速海外市場布局開創營運新頁

無塵室整合工程大廠聖暉*（5536）、半導體暨面板製程供應系統大廠朋億*（6613）今日受邀參加櫃買中心舉辦之法人說明會，看好全球半導體生產基地與供應鏈布局趨向區域化發展，且中國、台灣、東南亞地區主要客戶持續推進新廠擴建計畫，創造聖暉*、朋億*良好業務接單環境。聖暉*透露2023年全年在手訂單超逾310億元；朋億*2023全年在手訂單約108億元，均締造歷新高，也奠定未來營運成長前景。

聖暉*具備整合機電、無塵室工程、TURNKEY服務及高科技製程設備等核心技能，採用AI數位工具優化工程、專案設計、生產製造模組化及供應鏈管理精實化，除精進集團整體營運效率之外，更確保工程施作品質與交期，另一方面，搭上全球ESG熱潮，深化對各項綠色創新技術、工法研發，致力滿足客戶對綠色廠務及工程規劃需求，2023年全年合併營收為250.6億元、歸屬母公司業主純益18.4億元、每股純益15.03元，全年合併營收、獲利寫歷年同期次高。

聖暉*受惠電子組裝廠、PCB、伺服器、一般傳產等大廠相繼擴大東南亞地區生產布局計畫，同步帶動近年東南亞業務接單持續增加，憑藉聖暉*於東南亞地區累積超過15年服務基礎，具有良好市場知名度、在地化專業服務團隊與豐富實績等，在全球產業供應鏈重組趨勢下，以聖暉*秉持多產業、多區域、多工種等策略，不僅看好東南亞地區新廠擴建需求百花齊放，有望帶動今年東南亞地區業務銷售明顯成長表現，另一方面，中國、台灣地區隨著半導體、高科技電子產業啟動新一輪擴張計劃助力接單契機，有機會帶動聖暉*業務接單逐季走升。

朋億*表示，公司整體受惠台灣、中國地區持續推進新廠擴建計畫，其中，中國政府不斷加大半導體自主發展能力，相關半導體客戶設備拉貨進度保持暢旺，帶動旗下高潔淨度化學品供應與分裝系統設備、氣體二次配系統訂單與工程服務等訂單認列穩定，挹注朋億*2023年全年合併營收為91.40億元、稅後淨利歸屬母公司業主10.42億元、每股純益14.95元，年增分別6.4％、30.8％及27.3％，均創歷年新高。

聖暉*以全方位專業統包工程(EPCM)服務為業務核心，近來集團深化旗下朋億*、銳澤業務資源整合，以拓寬集團於半導體相關產業服務範疇，並同步透過轉投資異業策略合作，進一步創造集團多元產業廠務工程業務接單實力，建構集團聯合艦隊，成為各產業客戶綠色轉型堅實後盾。