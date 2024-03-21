電信商智慧城市大會來了！廣達高管開講、吹響反攻號角

全球電信商智慧城市大會於21日以「5G的創新應用協助企業數位轉型」為題召開專題論壇，並邀請廣達（2382）旗下伺服器「小金雞」雲達科技（QCT）高管、電信產品資深研發處長林繼正現身開講。他在資通訊產業已有超過20年的資歷，過去曾任職HP和IBM，也曾於2000年網路興起時參與創業，目前在雲達擔任技術處長，這次特地到場大談5G x AI x 元宇宙的應用案例，吸引大批民眾蜂湧而至。

林繼正於雲達內負責電信產品的研發，旗下產品橫跨5G核心網、5G接入網、5G端到端整合等企業5G解決方案，以及 5G x AI x 元宇宙應用案例等。事實上，他在擔任現職前，也曾於李錦記健康產品集團擔任數位及資訊長，主要負責中國大陸以及海外（包括美國、加拿大和幾個東南亞國家）等多個市場的數位轉型。而他卓越的資通訊專業能力，被雲達看中才被找來當技術高管。

據悉，隨著5G技術日漸普及，其「高速率、低延遲、廣連結」的特性使得物聯網的應用得以實現， 而物聯網的誕生也成為各行各業的革命性創新基礎，並將大眾的通訊體驗迅速的改變，而林繼正這次受邀開講，也特地在現場分享自己目前於雲達，面對急迫的電信及企業部門的數位轉型基礎設施需求時，實際運用企業5G和整合5G及AI的邊緣技術，實現智慧製造等應用案例。

事實上，5G專網是現階段最被廣為應用的模式，在工業自動化領域，5G 的低延遲和穩定性將優化機器人控制和遠程監控，加速生產流程並提升生產力。另外，5G專網也將革新醫療保健，實現遠程醫療和醫療影像傳輸，改善醫療服務品質。此外，5G結合AI的能力則將賦予系統「思考的能力」，能夠即時處理大量數據，做出即時的決策。

對此，主辦單位也找來各國主力的多家電信商、系統整合商以及網通設備廠商，各自分享「專網」、「AI、IoT」、「O-RAN」等5G 創新應用所帶來的新機遇；並且期盼透過彼此間的經驗分享，讓大眾可以更清楚的了解5G如何助力企業數位轉型，並進一步的推動社會的創新發展，也為電信商帶來龐大的商業機會！