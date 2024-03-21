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美商科林研發提供近300萬元獎學金 助台培育半導體人才

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
科林研發總經理郭偉毅。圖/科林研發提供
科林研發總經理郭偉毅。圖/科林研發提供

人才是半導體創新的要素，全球半導體製造及服務業者科林研發（Lam Research ）針對台灣各種教育階段的莘莘學子提供資源，賦能科學素養、驅動研究動能。為促進台灣半導體領域的學術研究，科林研發設立論文獎暨傑出科技獎學金近30 年，去年發放近新台幣300萬元的獎金鼓勵理工科系的碩博士生。

為推動技術探索以及半導體製程技術研究，科林研發自1995年起，陸續與陽明交通大學、台灣大學、成功大學和清華大學等四所頂尖大學共同舉辦科林研發論文獎。而 2022 年開始，更在上述四校增設傑出科技獎學金計畫，鼓勵各科學領域碩士生積極攻讀高科技製程、技術、原理之研究。科林研發致力於打造多元共融的工作環境，也特別鼓勵女性學生申請獎學金，激勵更多年輕女力投身 STEM 領域。

科林研發論文獎暨傑出科技獎學金是科林研發在台灣一系列加速 STEM 教育計畫的一環，這些計畫涵蓋培養從初階科學素養，到進階學術研究；在向下扎根的同時，也往上延伸，全面賦能台灣半導體人才的全齡教育。

科林研發論文獎暨傑出科技獎學金由各校自行於每年第2季或第3季公告詳細辦法，並於第4季進行論文審查與頒獎；具體內容請見各校公告。

半導體 獎學金

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