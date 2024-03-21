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台達電GTC大會 秀自家伺服器電源及與輝達Omniverse開發的數位孿生應用

經濟日報／ 特派記者劉芳妙／美國聖荷西20日電
台達電源及零組件事業範疇執行副總裁史文景(右四)、電源事業群總經理陳盈源(右三)、美洲區總經理曾百全(左四)及相關團隊主管親臨GTC現場，與眾多AI產業決策者交流台達最新技術。圖／台達提供
台達電源及零組件事業範疇執行副總裁史文景(右四)、電源事業群總經理陳盈源(右三)、美洲區總經理曾百全(左四)及相關團隊主管親臨GTC現場，與眾多AI產業決策者交流台達最新技術。圖／台達提供

電源龍頭台達電（2308）是今年唯一以電源廠身分參展輝達（NVIDIA）GTC AI盛會，今年會中更展示透過NVIDIA Omniverse開發的創新數位孿生平台，以提升智慧製造實力，展現與輝達合作緊密關係。

此外，台達電現場也展示ORV3 AI伺服器基礎設施解決方案，包括效率高達97.5%的電源供應器；以及協助GPU運行的一系列關鍵產品，包括DC/DC轉換器、功率電感和3D Vapor Chamber散熱解決方案等。

台達副董事長柯子興表示，身為2024年唯一參與NVIDIA GTC的電源和散熱管理解決方案提供者，台達備感榮幸。此次展示運用NVIDIA Omniverse開發的數位孿生平台，凸顯我們在電子製造領域的卓越能力；我們也希望透過自身的最新技術，不斷協助提升AI產業的能源效率。

NVIDIA Omniverse及模擬技術副總裁Rev Lebaredian表示，人工智能驅動的新製造時代，將廣泛應用數位孿生和合成數據，可以在實際生產開始之前，就先以數據分析提高效率和生產力。透過在NVIDIA Omniverse上所開發的數位平台，台達可虛擬連接特定生產線，從各種設備和系統中彙總數據，打造數位孿生；同時借助NVIDIA Isaac Sim技術，台達可以生成合成數據，以快速訓練電腦模型並實現90%的準確度。

應用NVIDIA的尖端科技，台達將能進一步強化GPU應用生態系的能源效率。此次在NVIDIA GTC展會上，台達除了分享應用於特定生產線、基於NVIDIA Omniverse開發的數位孿生外，亦展示AI資料中心與GPU的相關解決方案，包含符合OCP組織第三代開放式機櫃規範（Open Rack Version 3, ORV3）且能源效率高達97.5%的伺服器電源、ORV3 18kW / HPR 33kW機架式電源、SD-WAN、輸出電壓為54Vdc的冗餘電源模組（CRPS）、電池備援模組（BBU）、Mini UPS以及液冷系統。

同時，一系列支援NVIDIA GPU生態系統的產品組合，如DC/DC轉換器、功率電感和3D Vapor Chamber等都是此次展出的一大亮點。

台達電源及零組件事業範疇執行副總裁史文景(右)贈送輝達共同創辦人暨執行長黃仁勳台達旗下Innergie、輝達聯名的萬用充電器禮包，黃仁勳也在台達支援GPU的電源產品展示架上簽名留念。圖／台達提供
台達電源及零組件事業範疇執行副總裁史文景(右)贈送輝達共同創辦人暨執行長黃仁勳台達旗下Innergie、輝達聯名的萬用充電器禮包，黃仁勳也在台達支援GPU的電源產品展示架上簽名留念。圖／台達提供

NVIDIA 台達電

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