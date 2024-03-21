台達電GTC大會 秀自家伺服器電源及與輝達Omniverse開發的數位孿生應用

電源龍頭台達電（2308）是今年唯一以電源廠身分參展輝達（NVIDIA）GTC AI盛會，今年會中更展示透過NVIDIA Omniverse開發的創新數位孿生平台，以提升智慧製造實力，展現與輝達合作緊密關係。

此外，台達電現場也展示ORV3 AI伺服器基礎設施解決方案，包括效率高達97.5%的電源供應器；以及協助GPU運行的一系列關鍵產品，包括DC/DC轉換器、功率電感和3D Vapor Chamber散熱解決方案等。

台達副董事長柯子興表示，身為2024年唯一參與NVIDIA GTC的電源和散熱管理解決方案提供者，台達備感榮幸。此次展示運用NVIDIA Omniverse開發的數位孿生平台，凸顯我們在電子製造領域的卓越能力；我們也希望透過自身的最新技術，不斷協助提升AI產業的能源效率。

NVIDIA Omniverse及模擬技術副總裁Rev Lebaredian表示，人工智能驅動的新製造時代，將廣泛應用數位孿生和合成數據，可以在實際生產開始之前，就先以數據分析提高效率和生產力。透過在NVIDIA Omniverse上所開發的數位平台，台達可虛擬連接特定生產線，從各種設備和系統中彙總數據，打造數位孿生；同時借助NVIDIA Isaac Sim技術，台達可以生成合成數據，以快速訓練電腦模型並實現90%的準確度。

應用NVIDIA的尖端科技，台達將能進一步強化GPU應用生態系的能源效率。此次在NVIDIA GTC展會上，台達除了分享應用於特定生產線、基於NVIDIA Omniverse開發的數位孿生外，亦展示AI資料中心與GPU的相關解決方案，包含符合OCP組織第三代開放式機櫃規範（Open Rack Version 3, ORV3）且能源效率高達97.5%的伺服器電源、ORV3 18kW / HPR 33kW機架式電源、SD-WAN、輸出電壓為54Vdc的冗餘電源模組（CRPS）、電池備援模組（BBU）、Mini UPS以及液冷系統。