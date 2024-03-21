台積掀雲嘉搶水大戰 嘉義設廠向雲林借水

台積電將在嘉義科學園區設置兩座CoWos先進製程封裝廠，第一廠預計二○二八年量產，屆時每天需三點三萬公噸用水，水利署計畫初期從雲林湖山水庫支援，掀起雲嘉搶水大戰。雲林縣長張麗善直言這是占雲林便宜，經濟產業發展要有長遠布局和規畫，「怎會缺東缺西跑來跟鄰居借？」嘉義縣長翁章梁反駁，縣內梅山鄉等地被畫為湖山水庫水質水源保護區，水資源沒縣市之分，應是全台共享資源。

台積電先進製程封裝廠在嘉科設廠，用水是一大問題，嘉義縣府水利處指出，縣府規畫在布袋商港外新建海水淡化廠，填海造陸十公頃，提高自主水源供應產業及民生所需，第一期預計二○三一年完工，日供五萬公噸水，第二期二○三六年起日供十萬公噸水。另打算興建再生水廠，目標日產零點四五萬公噸再生水，可能再增加，將進行可行性評估。

不過，台積電先進製程封裝廠預計二○二八年量產，海淡廠要到二○三一年才供水，落差恐達三、四年，水利署副署長王藝峰說，初期會先調撥湖山水庫每日支援四萬公噸水。

雲林搶輸嘉義 「缺中央關愛的眼神」

之前雲林縣爭取台積電落腳雲林，如今台積電到嘉義設廠，反要雲林支援水，讓不少雲林人不解及不滿。張麗善說，已接到不少縣民抱怨，她完全理解縣民的憤怒，也認為太不合理、占雲林便宜，當初湖山水庫是為解決地層下陷、供應民生用水設置，如今卻「為了隔壁鄰居大費周章支援」。

「我們什麼都不缺，只缺中央關愛的眼神。」張麗善說，雲林縣做足準備爭取台積電設廠，土地、水、電等一應俱全，相較嘉義爭取台積電中央一路開綠燈，雲林卻因政治角力不被關愛，呼籲中央產業擘畫「不要有政治色彩」。

雲林縣民進黨立委劉建國也說，台積電在嘉義設廠卻跟雲林借水，是很大的衝突跟矛盾，但也意味雲林不缺水，台積電設廠雲林就不會有調撥水的問題，他會持續和經濟部溝通，爭取台積電在雲林設廠。

翁章梁：水資源全台共享 中央評估

對於雲林怒火，翁章梁說，水資源是全台共享資源，包括南水北調、北水南調等，都由中央整體評估，且為保護湖山水庫水源，梅山鄉許多地方被畫為水質水源保護區，水資源沒有縣市的問題，應是促進全台發展的共享資源。

民進黨嘉義縣立委陳冠廷、蔡易餘都表示，湖山水庫水源來自嘉義縣山區，當時山區民眾反對「嘉義水雲林用」，經協調後才建水庫；另外，集水區及水庫位於嘉義縣的曾文水庫也供應南科用水，海淡廠完成前，過渡期間可能需調度湖山水庫的水資源支援，雲嘉兩縣應為水資源調度和產業發展尋求最佳方案，一同努力發展，而非爭執水源來源。