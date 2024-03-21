冷眼集／雲林準備好 就缺中央關愛眼神

台積電國內外紛紛搶著設廠，一度被相中的雲林、嘉義，不論土地、交通條件相當，但水資源及人才庫更具優勢的雲林不被關愛，中央反而為嘉義一路開綠燈，甚至台積電確定落腳嘉義，還要雲林支援用水，無怪乎雲林縣長張麗善大嘆染政治色彩，雲林「失血失水」。

雲林縣爭取台積電設廠，四年前縣府即向經濟部爭取擴大虎尾中科園區及產業園區設置未獲應允，縣府即自主性展開卅公頃中科虎尾產業園區報編程序，也找到一千兩百公頃的台糖土地，滿足台積電需求，但整個計畫至今仍卡在中央「生死未卜」。

台積電設廠最重要的用水供應，雲林縣也以晶圓廠的單日用水量提出規畫，除新增供應農業回歸水，每日至少可有十萬公噸以上的供應量，加上民生用水的回收水、截流汙水處理水等，以此規畫雲林不需仰賴外縣市支援，就足以滿足台積電需求；沒想到依舊落空，令縣府無奈。

雲、嘉的土地、交通條件相當，而嘉義縣用水，目前仍由雲林的湖山水庫支援，興建海淡廠更非一朝一夕可完成，單從水資源來看，雲林確具優勢，此外，在半導體人才部分，嘉義的大學偏重人文科學，雲林的雲林科技大學、虎尾科技大學則以理工人才培訓聞名。

雲林苦等中央回應之餘，相對嘉義縣的提案卻像開了綠燈一路暢通，不免被人解讀「顏色考量」，難怪張麗善無奈道出「雲林什麼都不缺，就缺中央關愛眼神」，產業發展應回歸產業本質，不應受政治綁架，應該回歸由台積電判斷在哪邊設廠最有利，才是保護護國神山最好的方式。