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IDC：今年全球電競 PC 重回成長 電競顯示器連兩年成長

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

去年全球電競類 PC 出貨量4,400 萬台，年減 13.2%，根據 IDC（國際數據資訊）最新「全球電競季度追蹤報告(Worldwide Quarterly Gaming Tracker)」研究顯示，電競顯示器去年卻逆勢成長20.3%，主因較低的價格有助於推動銷量；IDC 預測，今年年電競 PC 將小幅成長 1%，筆記型電腦將是主要驅動力。 電競顯示器將繼續保持成長態勢，2024 年將達到 2,220 萬台，成長 13.6%。

IDC 研究經理 Jitesh Ubrani 表示，「雖然全球經濟仍在掙扎中，但由於需求的持續增加，電競 PC 的出貨量一直比較活躍。 最重要的是，受到似乎受經濟影響較小的高階買家之推動，高階市場一直保持強勁，並且在未來幾年將繼續保持成長，因此價格呈上升趨勢。」

IDC 研究經理 Jay Chou 則表示，「在2022年出現衰退之後，電競顯示器的出貨出現了顯著復甦。 價格約為 300 美元的電競顯示器是 PC 電競體驗中不可或缺且成本效益高的一部分。不斷下降的價格和持續的創新導致刷新率超過 165Hz(赫茲)、反應時間為1毫秒或更短及更高解析度(1440P或更高)等規格得到廣泛採用。有鑑於這些改進，電競顯示器預計將繼續超過電競 PC 的成長。」

IDC 預測 2024 年後電競市場將進一步成長，同時2028 年 PC 銷售量將達到 5,200 萬台，顯示器同期將達到 2,960 萬台。 此外，預計電競顯示器的價格將逐年下降，電競 PC 的價格則將上漲，隨著筆記型電腦和高階 GPU 獲得更大的吸引力，電競 PC 平均售價將上升至 1,101 美元。

電競 顯示器

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