IDC：全球電競 PC 2024年重回成長 電競顯示器將連兩年成長

2023年全球電競 PC 出貨量遭遇了與整體 PC 市場相同的命運，全年電競類 PC 出貨量年減 13.2%，降至4,400萬台。 然而，根據 IDC（國際數據資訊）最新「全球電競季度追蹤報告（Worldwide Quarterly Gaming Tracker）」研究顯示，電競顯示器卻能逆勢而上，因為較低的價格有助於推動銷量，使電競顯示器在2023年成長了 20.3%。

IDC 預測，2024年電競 PC 將小幅成長 1%，筆記型電腦將是主要驅動力。 電競顯示器將繼續保持成長態勢，2024年將達到2,220萬台，成長13.6%。

IDC 研究經理 Jitesh Ubrani 表示：「雖然全球經濟仍在掙扎中，但由於需求的持續增加，電競 PC 的出貨量一直比較活躍。 最重要的是，受到似乎受經濟影響較小的高階買家之推動，高階市場一直保持強勁，並且在未來幾年將繼續保持成長，因此價格呈上升趨勢。」

IDC 研究經理 Jay Chou 則表示：「在2022年出現衰退之後，電競顯示器的出貨出現了顯著復甦。 價格約為 300 美元的電競顯示器是 PC 電競體驗中不可或缺且成本效益高的一部分。不斷下降的價格和持續的創新導致刷新率超過 165Hz（赫茲）、反應時間為1毫秒或更短以及更高解析度（1440P或更高）等規格得到廣泛採用。有鑑於這些改進，電競顯示器預計將繼續超過電競 PC 的成長。」

IDC 預測 2024 年後電競市場將進一步成長，同時2028 年 PC 銷售量將達到 5,200 萬台，顯示器同期將達到 2,960 萬台。 此外，預計電競顯示器的價格將逐年下降，而電競 PC 的價格則將上漲，隨著筆記型電腦和高階 GPU 獲得更大的吸引力，電競 PC 平均售價將上升至 1,101 美元。

IDC 的全球電競季度追蹤報告為全球電競 PC 市場提供詳細、及時的市場情報，包括桌上型電腦和筆記型電腦電競系統以及電競顯示器的數據和洞察。該報告提供富有洞察力的分析、季度市場占有率數據以及可按地區細分的五年預測。