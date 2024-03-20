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工研院攜手 Arm 打造世界級驗證中心 強化 AIoT 產業鏈結

經濟日報／ 記者孫嘉君／台北即時報導
工研院與矽智財大廠Arm攜手成立驗證中心，左起工研院資通所所長丁邦安、工研院資深技術專家吳志毅、台灣電機電子工業同業公會副秘書長呂正欽、工研院副院長張培仁、Arm臺灣總裁曾志光、英國駐台辦事處代表鄧元翰、Arm臺灣軟體與生態系資深總監John Thompson。工研院／提供
工研院與矽智財大廠Arm攜手成立驗證中心，左起工研院資通所所長丁邦安、工研院資深技術專家吳志毅、台灣電機電子工業同業公會副秘書長呂正欽、工研院副院長張培仁、Arm臺灣總裁曾志光、英國駐台辦事處代表鄧元翰、Arm臺灣軟體與生態系資深總監John Thompson。工研院／提供

工研院與矽智財大廠Arm 20日宣布成立「ITRI･Arm SystemReady驗證中心」，成為繼美國、歐洲與印度後全球第四個驗證中心，以工研院深厚的研發能量結合Arm全球生態系統認證平台，提供AIoT世界級系統標準驗證服務，促使臺灣產業AI與物聯網的運用結合，接軌國際趨勢。

根據國際數據資訊公司（IDC）估計，2026年全球物聯網產值將達到1.145兆美元，商機龐大，AIoT廣泛應用於車用、醫療、工業、運輸等領域，當前也積極開拓車載與衛星的新興應用，尤其在全球及政府加速推動電動車、新能源車科技浪潮上，結合5G AIoT的科技發展便至關重要。

工研院執行副總暨副院長張培仁表示，工研院在經濟部產業發展署補助下，2021年工研院與Arm攜手合作構建了新創IC設計平臺，不僅有助於新創公司結合關鍵IP，加速推出具國際競爭力的產品，更提升臺灣IC設計產業的全球市場佔有率。本次再度攜手Arm成立東亞首座「ITRI･Arm SystemReady驗證中心」，對於台灣產業界、工研院、Arm可說是創造三贏，密切串聯臺灣的半導體供應鏈與Arm的全球生態系統，臺灣的設備製造商能確保其軟硬體符合標準，從而提升了在全球市場上的信任度與能見度。

Arm臺灣總裁曾志光說明，Arm在全球物聯網產業擁有六成以上的市佔率，代表全球多數的物聯網應用運行在Arm架構之上。Arm過去已在美國、歐洲與印度打造驗證中心，並獲得超過全球業界100項認證，本次在臺設立驗證中心，臺灣及亞洲客戶可就近進行驗證，得以將AIoT晶片及系統開發期間加快約半年。

著眼工研院為國際級研發機構並與產業深厚鏈結，Arm本次攜手工研院於臺灣成立全球佈局的第四個驗證中心，將協助臺灣設備製造業升級AIoT環境，透過裝置和系統的標準化，加速和擴展軟體開發人員專注於產品的創新與附加價值，持續提升裝置與聯網的安全防護力，以及有效降低總擁有成本等，更重要的是能串接全球廣大的生態系夥伴掌握萬物連網的商機。

AI Arm 工研院

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