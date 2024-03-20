宏碁陳俊聖為「感性品牌」將重啟併購 廣造集團迎風面

宏碁（2353）將重啟併購！宏碁董事長陳俊聖19日宣布，品牌經營要兼顧理性與感性層面，將透過併購感性品牌藉此掌握經營心法， 2021年宏碁集團宣示朝生活風格品牌轉型後，重大品牌定位更新，也是暌違8年再度計畫併購。

陳俊聖指出，宏碁過去幾10年品牌管理都是理性的，也就是強調CP值，強調功能性，訴求品牌的技術地位，但當往生活風格發展過程中，他體會到越來越多要學習的是「感性」，這是宏碁品牌管理需要的方向，宏碁要去學習感性面的品牌管理，為此，接下來不排除將出現合併併購。

「台灣幾個IT品牌都是理性品牌，」陳俊聖表示，有些品牌是感性的，「看到就會喜歡，心理甜甜的那種感覺。」過去宏碁期望盡量發揮Acer品牌，提供解決方案，產品不侷限電腦，包含更多的生活風格用品，但「採購行為是包含感性的過程，」宏碁正在學習怎樣管理一個感性品牌，坦承過去學習過也觀摩過，但台灣在這方面沒有太多成功案例。

宏碁過去曾發動多次國際併購，包括技術併購跟多品牌併購經驗豐富，但2016年後即回歸內部創業，暫停併購行動，而今年是否會有併購感性品牌行動？陳俊聖笑著說，「在努力中。」

陳俊聖19日偕集團旗下9企業舉行共同記者會，對集團布局智慧城市科技發布最新進展，宏碁智通、倚天酷碁、聯永基、建碁、智聯服務、安圖斯科技、智頻科技、宏碁智醫及宏碁通信分別針對智慧交通、低碳充電、智慧移動、AI智慧監控、智慧儲能、智慧醫療、智慧建築、智慧水務切入。

相對宏碁3年前宣布將從PC集團轉型為生活風格品牌，開發以人為核心的PC周邊及生活科技產品，如今集團版圖已經又擴大一步，延伸為以城市為核心的科技服務業務，從停車、多元支付、節能省電到AI醫療輔助診斷業務多元，宏碁品牌再定位勢在必行。

「我在半導體業的時候，看過台灣許多公司推聯名機，甚至用竹子做筆電機殼，但必須講都沒有很成功。」陳俊聖坦言，宏碁還有很多需要努力學習的地方，感性品牌管理這方面功課還要再補一補，如此才能讓業務版圖更加廣泛。

談到集團多元化發展，陳俊聖指出，宏碁是團體作戰，從不同領域一起做解決方案，不論智慧城市或生活風格產業宏碁都有好幾家公司，這就是叫多元受風面，在無法預期產業發展方向或資本市場對什麼議題有興趣前，宏碁能做的就是不論哪個產業興起時，宏碁都能有一個對應業務，一個好的受風面，就能讓集團順風而上。

宏碁2023年非PC 非Monitor（新事業）的營收貢獻27％，營業利益貢獻43.8%，陳俊聖指出，電腦將是宏碁核心事業，仍然是公司最重要的事業，只要電腦產業還存在，宏碁將會持續做，這是一個承諾， 但電腦事業也成為孵化新事業的加速器， 藉此找到許多新事業的發展可能性，找到許多破口。