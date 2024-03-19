白沙屯媽祖進香 中華電出動百位工程師強化行動網路

中華電信（2412）表示，台灣年度宗教信仰盛事的白沙屯媽祖在3月18日凌晨已於苗栗拱天宮乘坐「粉紅超跑」起駕，中華電信出動百位工程師，強化沿途行動網路。

白沙屯媽祖進香信徒簇擁媽祖鑾轎「粉紅超跑」展開為期9天8夜的徒步長征400公里進香活動，本次報名參與繞境的信徒接近18萬人，創下歷史新高！

中華電信強調，行動網路全力支援白沙屯媽祖進香，為確保9天8夜遶境期間通訊不間斷，特別在起駕點白沙屯拱天宮、駐駕點北港朝天宮、回程停駕點通霄慈后宮等相關宮廟共佈建超過30台以上最新型4G/5G高效能基地台，並導入5G 2CA+4G 4CA新技術，提供倍數級以上的網路處理能力，此外中華電信運用AI技術分析網路訊務熱區，如在通霄苑裡交界處機動配置行動基地台車，滿足民眾進香沿途使用行動上網數據流量的需求。

中華電信表示，除在宮廟和人潮聚集處特別佈建基地台外，因應白沙屯媽祖鑾轎「粉紅超跑」行經路線不定，中華電信動員超過百位工程師全面針對可能繞境沿線如苗栗縣、台中縣、彰化縣和雲林縣等處擴充基地台容量，並派員進行全天候24小時即時訊務監控，確保廣大徒步信徒跟隨媽祖繞境期間皆能享有最順暢良好的中華電信行動通信上網服務品質。