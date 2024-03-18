輝達GTC大會登場 群聯宣布AI解決方案戰略合作夥伴並展現新技術

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
群聯在輝達GTC 大會宣布aiDAPTIV+戰略合作夥伴。圖/群聯提供
群聯在輝達GTC 大會宣布aiDAPTIV+戰略合作夥伴。圖/群聯提供

群聯（ 8299） 18日宣布與技嘉、華碩 、 MAINGEAR、台灣大哥大及聯發科建立 「aiDAPTIV+」 技術合作夥伴關係。群聯並在輝達年度GTC大會上，和合作夥伴將展示「aiDAPTIV+」技術方案。

群聯強調，這是一種整合硬體和軟體的AI模型微調訓練解決方案，可讓企業進行AI模型微調運算的過程中依舊保有資料的安全性與不外流，讓機器學習更安全有保障。

群聯表示，AI模型的預訓練 (Pre-trained) 可提供AI 對語言或圖形等的通用理解，但群聯的 「aiDAPTIV+」可賦能AI模型微調運算，將預訓練 (Pre-trained) 的AI模型塑造成能夠理解特定領域的專業工具， 例如符合律師、會計師、醫師、工程師等特殊領域的AI助理等，以提供符合各種專業領域所需的精確服務。

群聯強調，通用型工作站硬體透過「aiDAPTIV+」軟體 Middleware 和群聯獨家專利設計的 aiDAPTIVCache 系列 ai100 SSD，將可讓現行 的工作站電腦或是 AI 伺服器訓練更大的 AI 模型。

群聯aiDAPTIV+合作夥伴成員之一的MAINGEAR 創始人兼執行長 Wallace Santos 表示，MAINGEAR 的 Pro AI 系列工作站 採用群聯「aiDAPTIV+」技術，讓使用者能夠在不大幅增加成本的情況下，擁有大型AI 語言模型微調訓練能力。MAINGEAR並致力打造經濟且實質的AI解決方案，協助中小型企業、大學和研究機構，在以前需要數百萬美元投資的產業中獲得競爭優勢。

技嘉科技和華碩也力挺群聯的aiDAPTIV+解決方案，技嘉科技執行長李宜泰指出，技嘉跟群聯已有很長的技術合作經驗，包括技嘉 SSD 也是採用群聯的技術方案，群聯在SSD控制晶片的領先地位再加上技嘉於PC市場的深厚經驗，雙方一直合作無間。他強調群聯推出的獨創AI技術方案「aiDAPTIV+」，協助技嘉的AI伺服器客戶提供另一種AI模型微調運算的運算架構，透過整合 SSD 至 AI 運算架構，將SSD當作DRAM 來使用，大幅降低AI模型微調運算的成本，對全球想要導入AI輔助應用的客 戶而言是一大福音。

華碩全球副總裁暨開放平台事業群資料中心技術長暨資料中心事業部總經理朱培蘭 (Paul Ju)也 表示，華碩 AI 伺服器整合群聯最新的高速資料傳輸技術「aiDAPTIV+」，在不大幅增加客戶成本的前提下，大幅提升運算效能。未來華碩也將持續跟群聯密切合作，共創多贏。

AI 技嘉 群聯

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