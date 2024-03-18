微星於CloudFest 2024展示 資料中心的液冷伺服器平台

領先全球伺服器供應商微星科技（2377），將於3月19日至21日期間參加在歐洲主題樂園Europa Park所舉辦的CloudFest 2024展會，於H02攤位展示最新液體冷卻及GPU伺服器產品，該伺服器是基於AMD處理器和第五代Intel Xeon 可擴充處理器架構，經過優化能滿足現代化資料中心不斷變化的需求。

MSI微星科技企業平台解決方案總經理許言聞表示，隨著越來越多資料中心採用人工智慧等應用增強客戶體驗，更多趨向提升運算能力和加強高密度部署的需求產生，進而促成IT基礎設施重大的改變，也推動更廣泛的液體冷卻技術應用。MSI的液冷伺服器平台能夠協助資料中心在部署更多運算密集型工作負載的同時提高效能。

G4101是一款針對AI訓練工作負載設計的4U 4-GPU伺服器平台，配備單路AMD EPYC 9004系列處理器並支援液冷模組，提供12組DDR5 RDIMM插槽。此外，配置的4個PCIe 5.0 x16插槽，專為帶有散熱器的3個插槽寬度顯示卡而設計，確保氣流增加並持續提供性能。擁有12個前置2.5吋U.2 NVMe/SATA硬盤支架，提供高速和靈活儲存選擇，滿足AI工作負載的多樣需求。此伺服器結合風流配置和液冷內循環技術，使系統能在高負載條件下也能良好運行的散熱解決方案。

針對小型企業，液冷S1102-02伺服器具備優越的散熱性能及成本優化特性，為企業提供了理想的解決方案。此系統配置了單路AMD Ryzen 7000系列處理器，支援高達170W的液冷散熱。另外，在1U的小巧空間中，能支援4組DDR5 DIMM插槽、1個PCIe 4.0插槽、2個10GbE網路連接埠以及4個3.5吋的SATA熱插拔硬碟支架。

此外，G4201是一款4U超級運算電腦，配置8個可部署雙寬高性能GPU卡的PCIe 5.0 x16插槽及1個單寬PCIe 5.0 x16擴充插槽。此平台採用雙路第五代Intel Xeon可擴充處理器和32組DDR5 DIMM，可為各種基於GPU架構的科學高性能運算、生成式AI和推論應用提供傑出的異質運算能力。該系統為增強功能性，還提供12個3.5吋硬碟支架。