李政昊分享元太電子紙低耗能的減碳效益 為企業 ESG 帶來永續解方

ESG永續已是全球各國政府、團體及企業致力推展的大趨勢，隨著極端氣候的頻率愈頻繁，氣候變遷的難題警示著企業必須更積極採取行動。元太（8069）科技自10多年前即起步，從開始參與實踐CSR到轉型ESG，結合電子紙為綠色產品（Product）定位，架構元太科技獨有的PESG，全力投入於綠色產品、環境、社會，與公司治理（ ESG） 面向，積極實行邁向永續的路徑。

元太科技董事長李政昊18日在ESG永續台灣第四屆國際高峰論壇中表示，電子紙在富時羅素（FTSE Russell）公布的綠色營收被評析為99.9%的綠色產品，這個技術花了20多年的研發投入，及多次的企業轉型才能有今天的成果。電子紙技術崛起有賴於元太科技創辧人何壽川先生的前瞻遠見，早在30多年前即預見數位紙張是傳統紙張的未來，雖然當時永豐餘已是台灣最大的商業印刷紙業，他卻提早為未來佈局，建立元太科技發展數位顯示技術「革自己的命」。

1992年在創辦人何壽川帶領下，元太科技當時建立台灣第一座TFT-LCD廠，1999年在美國麻省理工學院多媒體實驗室接觸到E Ink電子紙技術後，何創辦人認為此電子紙技術具有發展潛力。其後在2005年至2012年間，陸續併購了荷蘭飛利浦（Philips）、美國E Ink、達意科技等公司，整合業界主流電子紙技術，再持續投入研發，多年來在全球專利智財完整佈局，元太科技累積高達近6,500件全球專利，為電子紙創新技術築起完整的護城河。

以綠色電子紙技術與產品為核心，從產品設計、綠色製造、供應鏈管理、公司治理、企業關懷、社會共融等全方位面向實踐ESG，是元太的永續使命。電子紙技術不僅與生俱來即具有節能、低碳綠色產品優勢，產品應用能為客戶帶來高度節能效益，元太亦積極從產品設計、生產製造流程改善產品節能減碳效能，大幅降低電子紙產品生產製造所產生的碳排放。

電子紙產品應用相較於LCD顯示器能帶來卓越的減碳效益，推動智慧城市朝向低碳永續的方向發展。過去5年，全球約使用1.3億台電子書閱讀器，以數位閱讀模式取代紙本印刷書籍的購買與閱讀。假設1.3億台電子書閱讀器每年平均下載10本書，若以紙本書籍或是LCD平板電腦閱讀，相較於使用電子書閱讀器，將分別產生10萬倍與50倍的二氧化碳排放量。

以一間有125家分行的金融機構為例，在導入電子紙筆記本後，每年可以減少使用1,650萬張的A4紙張，每年間接降低1,100噸的二氧化碳排放。

過去7年，全球已安裝約6億個約3吋左右的電子紙標籤。假設每天更換4次價格資訊計算，使用紙質標籤所產生的二氧化碳排放量是電子紙標籤的3.2萬倍。