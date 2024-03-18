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雲端巨頭重啟通用機型採購 2024年伺服器出貨看增4.9%

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

隨著大數據需求的不斷攀升，以及人工智能技術的飛速發展，伺服器市場持續受到關注。DIGITIMES分析師蕭聖倫預估2024年全球伺服器出貨可望增加4.9%，但規模將不及疫情期間1,600萬到1,800萬台水準；通膨觸頂及生成式AI需求可望推動整體企業增加投資，但除大型雲端業者外，預期一般企業仍較慬慎。北美大型雲端業者在雲服務相關需求更為穩定下，對平台更新較品牌商更為積極，其整體對伺服器採購量可望成長達9%；品牌商總體表現則將接近持平，不如中系雲端業者將有3%增長。

蕭聖倫進一步指出，2024年台廠伺服器整體出貨表現預期略優於全球，主因占台廠代工比率較高的北美雲端業者表現較佳；前六大代工廠中，預期英業達（2356）出貨占比將提升最多，穩居龍頭，其來自亞馬遜 (Amazon) 及Google的傳統與AI伺服器訂單皆將成長；廣達（2382）出貨占比亦可望顯著提升，因受惠於Google通用型伺服器平台訂單與多數雲端大廠AI伺服器訂單增加。

蕭聖倫表示，主要品牌與客戶排名方面，總體來說 ，2024年北美大型雲端業者表現仍將優於品牌商與中系雲端業者。受限於2023年伺服器採購量基期較高，2024年Meta採購量預期僅成長4.3%，但仍為四大雲端業者中採購量最高者；排名第二的亞馬遜則可成長8.5%，因其將衝刺自家Graviton平台及AI伺服器的布建；而2023年四大雲端巨頭中唯一伺服器採購量成長的微軟 (Microsoft) 2024年將繼續擴張其傳統與AI資料中心規模，採購量預估可再增長6.6%。

伺服器 雲端

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