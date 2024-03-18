蔣萬安出席「台北市STEAM 及新科技發展辦公室」揭牌暨啟用典禮

台北市長蔣萬安今日出席「台北市STEAM 及新科技發展辦公室」揭牌暨啟用典禮。他致詞時表示，去年在新生國小是成立幼兒STEAM創思中心，今天將這樣的概念落實從國小、國中、高中、高職整個全學程，都能夠朝這個方向來努力，讓STEAM的教育，也就是自然Science、科技Technology、工程Engineering、藝術Art跟數學Mathematics向下扎根，盡早的培養相關跨領域、跨學程的人才。

蔣萬安說，這一次STEAM及新科技辦公室成立的幾個亮點：第一、跨國小到高、中職的一個K12的學程，讓孩子們在不同階段，都能夠以跨領域的學習為導向；第二、跨國際間的交流，不管是教師之間，師資相互的培訓，課程的對接以及學生的參訪交流，都很重要。他想未來希望有一個跟國際之間對口的單位，而像這樣的一個辦公室，就是希望能打開孩子們的視野，走入國際。

他接續說到，另外，很重要的是大家如果最近 看一些媒體的報導會發現AI人才的培育是未來必須要走的趨勢 ，以包括現在大家非常熟悉NVIDIA（輝達）的共同創辦人暨執行長黃仁勳、AMD的總裁蘇姿丰 Lisa Su、李開復現在也成立了一個AI的公司。其實他們也都是台灣的孩子，但後來到國外有了無限的發展，所以我們會一直在反思，其實我們可以培育很多優秀的人才，這些人才最後到國外去後的發展也都無可限量。

蔣萬安表示，其實台灣對於很多科技趨勢人才的培訓、培養是跟不上時代的腳步，既然發現問題，就要即刻的來進行相關的企劃，所以剛談到STEM新科技辦公室的成立。還有一個亮點也就是，對於未來跨領域的學習，會希望孩子們能夠從小接觸，跟上時節的趨勢，讓他們早點的接觸邏輯思維跟思辨能力。未來不管是到哪一個地方，都能夠發光發熱，成為台灣之光。所以透過目前看到的這幾位在國際之間非常傑出的人士，其實我們應該以他們為榜樣，一個role model，讓台灣的孩子從小就能夠接觸到最新的趨勢。

他接續分享，最近看到一個報導，也就是大家很知道的 CHATGPT 就OpenAI的創辦人Sam Altman，最近匯集了全世界的7兆美元，來培養相關的人才以及建置AI晶片，顯見Sam Altman也看到這個趨勢。

蔣萬安表示，身為台北市的大家長，看到世界趨勢，看到現在的問題點，就必須及早進行相關規劃，所以未來會以在台北市每一個行政區設立一個STEAM認證學校為目標，另外，會有一個AI相關人才培育的專門計畫。蔣萬安舉例，最近他的大兒子跟班上幾個同學組成一個團隊研究機器人，讓他發覺到現在的孩子真的很厲害，從小就自學寫程式，背後的思考能力已經超過很多大人的想像、透過網路各方面資訊獲得最新的技術，讓機器人結合很多的科技，透過聲控拍手、在一定的範圍內走一些路徑。