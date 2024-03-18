快訊

五億生是同志？高中導師駁：他暗戀女生一年 氣男性好友打屁股

申購熱翻天！00940募到底多少？ 答案揭曉

羅智強控三中案洩密簽結了事 蔡清祥：檢警都有人被查洩密

蔣萬安出席「台北市STEAM 及新科技發展辦公室」揭牌暨啟用典禮

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
台北市長蔣萬安今日出席「台北市STEAM 及新科技發展辦公室」揭牌暨啟用典禮。北市府提供
台北市長蔣萬安今日出席「台北市STEAM 及新科技發展辦公室」揭牌暨啟用典禮。北市府提供

台北市長蔣萬安今日出席「台北市STEAM 及新科技發展辦公室」揭牌暨啟用典禮。他致詞時表示，去年在新生國小是成立幼兒STEAM創思中心，今天將這樣的概念落實從國小、國中、高中、高職整個全學程，都能夠朝這個方向來努力，讓STEAM的教育，也就是自然Science、科技Technology、工程Engineering、藝術Art跟數學Mathematics向下扎根，盡早的培養相關跨領域、跨學程的人才。

蔣萬安說，這一次STEAM及新科技辦公室成立的幾個亮點：第一、跨國小到高、中職的一個K12的學程，讓孩子們在不同階段，都能夠以跨領域的學習為導向；第二、跨國際間的交流，不管是教師之間，師資相互的培訓，課程的對接以及學生的參訪交流，都很重要。他想未來希望有一個跟國際之間對口的單位，而像這樣的一個辦公室，就是希望能打開孩子們的視野，走入國際。

他接續說到，另外，很重要的是大家如果最近 看一些媒體的報導會發現AI人才的培育是未來必須要走的趨勢 ，以包括現在大家非常熟悉NVIDIA（輝達）的共同創辦人暨執行長黃仁勳、AMD的總裁蘇姿丰 Lisa Su、李開復現在也成立了一個AI的公司。其實他們也都是台灣的孩子，但後來到國外有了無限的發展，所以我們會一直在反思，其實我們可以培育很多優秀的人才，這些人才最後到國外去後的發展也都無可限量。

蔣萬安表示，其實台灣對於很多科技趨勢人才的培訓、培養是跟不上時代的腳步，既然發現問題，就要即刻的來進行相關的企劃，所以剛談到STEM新科技辦公室的成立。還有一個亮點也就是，對於未來跨領域的學習，會希望孩子們能夠從小接觸，跟上時節的趨勢，讓他們早點的接觸邏輯思維跟思辨能力。未來不管是到哪一個地方，都能夠發光發熱，成為台灣之光。所以透過目前看到的這幾位在國際之間非常傑出的人士，其實我們應該以他們為榜樣，一個role model，讓台灣的孩子從小就能夠接觸到最新的趨勢。

他接續分享，最近看到一個報導，也就是大家很知道的 CHATGPT 就OpenAI的創辦人Sam Altman，最近匯集了全世界的7兆美元，來培養相關的人才以及建置AI晶片，顯見Sam Altman也看到這個趨勢。

蔣萬安表示，身為台北市的大家長，看到世界趨勢，看到現在的問題點，就必須及早進行相關規劃，所以未來會以在台北市每一個行政區設立一個STEAM認證學校為目標，另外，會有一個AI相關人才培育的專門計畫。蔣萬安舉例，最近他的大兒子跟班上幾個同學組成一個團隊研究機器人，讓他發覺到現在的孩子真的很厲害，從小就自學寫程式，背後的思考能力已經超過很多大人的想像、透過網路各方面資訊獲得最新的技術，讓機器人結合很多的科技，透過聲控拍手、在一定的範圍內走一些路徑。

蔣萬安說，他們才國中生，所以可見未來不只是需要一區一STEAM 認證學校、AI專門計畫，更該把對這領域有興趣、有專長的孩子們集合，一起接受專業的訓練、汲取最新的相關趨勢資訊或投入授課資源等，相信絕對可以培養出世界級頂尖的人才。他表示，台灣孩子真的非常優秀，希望即刻的來做各方面的準備，繼續努力培養更多世界頂尖級、優秀的台灣人才。

台北市長蔣萬安今日出席「台北市STEAM 及新科技發展辦公室」揭牌暨啟用典禮。北市府提供
台北市長蔣萬安今日出席「台北市STEAM 及新科技發展辦公室」揭牌暨啟用典禮。北市府提供

AI 機器人 蔣萬安

延伸閱讀

綠轟「甩鍋」 蔣萬安：中央回覆保母兒虐「不適用」重大兒虐會議

北市2起疑兒虐？綠轟卸責中央 蔣萬安反問：依規通報怎是甩鍋？

中央兒虐報告2頁急變5頁 薛瑞元適任嗎？蔣萬安這樣說...

議員轟台智光25年「肥約」保底百億 蔣萬安回應了

相關新聞

台積電、行政院、嘉縣三方會商 鄭文燦：台積電2座先進封測廠落腳嘉縣

台積電、行政院、嘉義縣政府今天舉辦三方會商，確定台積電將有2座先進封裝廠落腳嘉義科學園區，3月已簽訂租地契約，行政院副院...

台積電進駐嘉義 嘉縣工業會理事長：缺工、漲電價 憂心物價上漲更嚴重

行政院副院長鄭文燦上午在嘉義縣府宣布，台積電在嘉義科學園區先進封裝廠新廠投資案。嘉義縣工業會理事長呂武錦說，歡迎台積電來...

台積電封裝廠落腳嘉義 預售大樓每坪破30萬 民眾嘆：看不到房價車尾燈

嘉義科學園區去年5月動工，行政院副院長鄭文燦今早宣布，台積電2座先進封測廠將落腳嘉科園區，太保市舊大樓每坪翻倍逾20萬元...

台積電嘉科設2座先進封裝廠 首座預計5月動工

行政院副院長鄭文燦今天在嘉義縣政府宣布，台積電將在嘉義科學園區設2座CoWoS先進封裝廠，感謝台積電布局全球、根留台灣，...

地方憂台積電拉高房價 鄭文燦：推社宅因應 投資1工程師帶來8工作機會

行政院副院長鄭文燦、經濟部長王美花、國科會主委吳政忠等人與嘉義縣長翁章梁今天共同宣布台積電先進封裝廠落腳嘉義縣消息，雖然...

蔣萬安出席「台北市STEAM 及新科技發展辦公室」揭牌暨啟用典禮

台北市長蔣萬安今日出席「台北市STEAM 及新科技發展辦公室」揭牌暨啟用典禮。他致詞時表示，去年在新生國小是成立幼兒ST...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。