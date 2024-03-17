竹科大廠關廠裁員逾5百人 萬坪廠房喊價逾10億超搶手

新竹科學園區去年10月因硬碟大廠台灣力森諾科決定關廠，510名員工分3批陸續資遣，其中位於園區科技五路的廠房，委託商仲第一太平戴維斯進行標售，建物總面積約1.38萬坪，基地約6493坪，底價未公開，估計逾10億元，案件尚在籌備已吸引多家半導體、IC設計、電子零組件大廠洽詢。

據新竹科學園區管理局統計，截至去9月已有40多家公司通報裁員，累計共165人，去年10月更提高到48家廠商裁員，人數達496人。竹科管理局指出，因受到「台灣力森諾科」科技股份有限公司（原名和喬科技）關廠分批裁員，不過竹科從業人員，較前年同期增加3602人，年增約2%，並無失業潮現象。

「台灣力森諾科」科技公司成立於1990年，以生產濺鍍式薄膜硬磁碟片為主，是國內唯一的專業硬碟片製造商，員工人數約600人，隨著產業趨勢變化，在台灣生產硬碟片已不具競爭力，因此「台灣力森諾科」已決定關廠，510名員工分3批陸續資遣。

第一太平戴維斯表示，這次標售的整棟廠房，位於竹科園區門戶第一排，是近幾年竹科最大面積廠房釋出案，全棟面積超過1.3萬坪，規劃有廠房區、辦公區與倉儲區，廠房區樓地板載重最高達1.2噸並設有高規格無塵室，可滿足園區內中大型企業做企業總部與產線擴張的雙重需求，已經吸引多家半導體、IC設計、電子零組件大廠洽詢。

第一太平戴維斯指出，近期台積電國內、外擴廠更成為市場關注指標，包括新竹寶山、中科二期與高雄橋頭等區域皆在建廠或用地取得階段，甚至在雲林與嘉義也傳出縣市政府積極爭取台積電設廠的可能性，將帶動半導體產業鏈新一波的擴張。

過去2年竹科僅有一筆整廠交易案例，即為晶元光電向關係人隆達電子購入整棟1.2萬坪廠房，科技廠房釋出稀缺，擴廠需求已外溢到新竹工業區、竹北台元園區、苗栗竹南科學園區等周邊地區，部份科技業甚至採取廠辦分離的策略，將辦公單位遷出，竹科園區內的空間留做產線擴張之用。