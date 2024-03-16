AI伺服器助攻 華碩、廣達大進補

ＡＩ（人工智慧）市場方興未艾，綜觀台灣科技大廠今年展望，ＡＩ伺服器、ＡＩ ＰＣ仍將會是台廠今年成長的主旋律。

華碩衝刺ＡＩ伺服器及ＡＩ ＰＣ業務，共同執行長許先越昨日預告，下半年隨新一波ＡＩ ＰＣ推出及進入傳統旺季，「將開啟長期成長周期」，不僅下半年業績將逐季成長，ＡＩ伺服器成長動能將超過去年，相關產品占華碩整體伺服器事業營收比重將自去年的三十五％，提升到今年的逾七成。

代工大廠廣達昨日公告去年財報，獲利再締新猷，全年大賺超過一個股本，每股純益十點二九元，創一九九九年上市以來新高；董事會通過每股擬配發九元現金股利，為歷年來最佳水準。

董事長林百里日前就直言「最近忙著趕出貨」，並高呼今年ＡＩ伺服器出貨會「很棒」。廣達預期，隨著供應鏈缺料緩解，第二季ＡＩ伺服器出貨將轉強，下半年可望進入爆發期，看好今年ＡＩ伺服器營收將有雙位數成長。

法人預估，受惠伺服器需求強勁，廣達今年雲端事業營收占比將衝破四成，超越筆電成為最大產品線；美系外資樂觀看待廣達ＡＩ伺服器今年成長態勢，並預期廣達車用電子事業將持續擴張，今年相關動能也會相當強勁。