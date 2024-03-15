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華碩去年配息17元 預告2024下半年開啟長期成長周期

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

PC品牌大廠華碩（2357）15日舉行法說會，華碩預期，去年第4季平淡的市況將延續到今年上半年，隨著真正的AI PC周期於下半年啟動，加上季節性旺季及總體經濟轉佳，華碩內部設定下半年營運逐季改善，華碩共同執行長許先越指出，2024年是充滿挑戰與機會的一年，華碩要當AI設備及全方位解決方案供應商，「預計2024下半年開啟長期成長周期。」此外，華碩通過去年股利政策，配發現金股利17元，殖利率約達3.96%。

華碩財務長吳長榮指出，2023年下半年華碩實現獲利、營收增長，但市場需求還是有波動狀態，第3季PC市況的復甦並未延續到第4季，導致當季毛利率、營益率處在低水位。

展望今年營運，吳長榮表示，受到貨幣政策、消費信心等影響，預計去年第4季平淡的市場需求將延續至今年上半年，獲利水準也相似。

他說，從產業面來看，華碩對今年下半年營運抱有較大期望及信心，隨著真正的AI PC周期於下半年啟動，加上季節性旺季及總體經濟轉佳，華碩內部設定下半年營運逐季改善，長期目標仍設定品牌營益率達到4%。

許先越指出，2023年對華碩是充滿挑戰的一年，2024年則是充滿挑戰與機會的一年，挑戰來自大環境經濟仍不友善，但AI的機會讓我們看到創新及成長性。

許先越強調，生成式AI可以說是第四次工業革命，華碩要當AI設備及全方位解決方案供應商。「預計2024下半年開啟長期成長周期。」

此外，華碩通過去年股利政策，配發現金股利17元，以今日收盤價429元計算，殖利率約達3.96%。

AI 華碩

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