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中華信評下調環球晶流動性評估結果

經濟日報／ 記者李秉豪／台北即時報導

華信評15日下調環球晶（6488）圓流動性評估結果，由「強健」調整為「允當」，中華信評指出，環球晶2024年至2025年資本支出偏高，導致其流動性緩衝空間縮減。不過中華信評也強調，環球晶產生強勁營運現金流量能力、帳上較高現金水位，以及暢通的資本市場籌資管道，應可確保未來 12 個月擁有允當的流動性。

環球晶圓信用評等「twAA-／twA-1+」，評等展望「穩定」。中華信評指出，環球晶今年 570 億元的資本支出，將導致未來 1 年的流動性緩衝空間明顯縮小。因此，中華信評將環球晶流動性的評估結果由「強健」等級下調至「允當」等級。中華信評預測，在不考量約新台幣 500 億元的擴張性資本支出的情況下，在 2024 年 12 月之前的 12 個月期間該公司的流動性來源對流動性用途比將為 1.9 倍。

不過環球晶為全球第三大矽晶圓製造商，與大型客戶關係穩定，並積極擴張先進產品產能，因此中華信評預期，環球晶應可持續改善獲利能力與擴張營運規模。唯相較於規模較大的同業，環球晶產品多樣性有限，且先進晶圓領域市占率相對較小，將部分扺銷其優勢。

中華信評表示，環球晶帳上的現金部位與穩定的營運現金流量均可支應其大部分的資本支出需求，預期環球晶未來兩年借款對 EBITDA 比應可維持在略低於 1.5 倍的水準。

環球晶 華信

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