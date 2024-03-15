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十銓推出資安防護記憶卡D500R

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
十銓推出資安防護記憶卡D500R microSD安全加密記憶卡。圖/十銓提供
十銓推出資安防護記憶卡D500R microSD安全加密記憶卡。圖/十銓提供

記憶體品牌暨模組大廠十銓（4967）推出資安防護記憶卡D500R microSD安全加密記憶卡，產品延續十銓『Security解決方案』技術，整合安全金鑰與硬體加密系統，有效保護記憶卡中的重要資料。十銓D500R 記憶卡有別於一般記憶卡產品，不只提供客戶寫入保護及多次讀取(WORM)功能， 亦可綁定授權平台進行識別，強化資料保存與重要設備使用過程安全防護需求。

十銓全新的資安防護記憶卡D500R microSD記憶卡容量最大可支援至512GB，讀取速度達90MB/s ，確保設備快速且流暢地運行。符合 A1裝置效能等級及V10 影片規範，可充分運用一般4K格式錄製，亦可提供金鑰設定與使用平台綁定確保資訊安全，該產品提供彈性設定讓使用者針對實際應用需求進行寫入功能或是調整僅可寫入進行設定，以確保資料存儲的高度安全性同時避免錯誤操作導致重要檔案遺失。

十銓表示，近年來，勒索軟體已成為企業主要資安威脅之一，搭載WORM功能的D500R microSD安全加密記憶卡可直接從記憶卡硬體進行資料加密提供重要資料安全備份保護，利用一寫多讀（WORM）技術防止資料遭到竄改的特性，從根本上預防資料遭到勒索軟體的侵害。十銓科技將持續部署專業、客製化的安全加密儲存方案，協助客戶完整落實資訊安全防護。

十銓 記憶卡 資安

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