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新漢強攻 Edge AI 車載產品線 前進輝達 GTC 大會

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
新漢前進2024 NVIDIA GTC AI大會，展現全系列強固高效能軌道車載解決方案。新漢／提供
新漢前進2024 NVIDIA GTC AI大會，展現全系列強固高效能軌道車載解決方案。新漢／提供

工業電腦大廠新漢（8234）長年深耕工業自動化與物聯網解決方案，其中智慧車載事業部（MCS）專注於Edge AI車載應用領域，下周將參加自3月18日至21日在美國加州聖荷塞會議中心所舉行的NVIDIA GTC全球人工智能開發者大會。

新漢將展示全系列IP67等級高性能Edge AI強固型軌道運算及AI車載解決方案，當中涵蓋AI高速鐵路應用、AI輕軌應用、AI輔助智慧巡邏車、AI輔助港務運輸管理、AI工程推土車以及AI軌道維修等多元場域。其中，基於NVIDIA Jetson平台所開發出一系列Edge AI車載產品線將是展會一大亮點。

新漢表示，其AI-ISV合作夥伴使用NVIDIA Jetson模組搭載NVIDIA JetPack軟體，並结合NEXCOM Accelerator Linux（NAL）的軟硬體加速Linux系統開發出軌道應用解決方案，提供許多創新的軌道應用，如3D環境障礙物感知觀測系統、AI偵測維護系統、受電弓檢測系統、以及人流管理解決方案，力求實現更安全、更高效和更智能的軌道運作。

新漢近年以其紮實硬體實力結合上游半導體廠商夥伴的軟體技術，針對智慧車載應用領域開發出多項高效能Edge AI邊緣運算平台產品，此外，新漢除了具備多項NVIDIA合作夥伴網路（NPN）成員的條件外，以其基於NVIDIA Jetson Orin運算模組並結合自家IP67防水防塵等級的強固型軌道車載產品，所開發出一系列高性能車載運算解決方案，獲選為NPN成員。

新漢智慧車載事業部業務處協理張峰榮表示，與NVIDIA的合作目前已推出了包括NVIDIA Jetson AGX Orin、NVIDIA Jetson Orin NX、以及NVIDIA Jetson Xavier NX在內等多樣化產品組合，相關產品已在歐亞數個城市，與當地的鐵路軌道運輸系統業者合作導入AI解決方案，並目標向更多國家拓展。

透過持續專注精進邊緣運算技術、並運用AI運算力協助合作夥伴在嚴苛環境場域打造高效穩定的AI軌道車載及交通系統，新漢產品已遍及海外數個城市，於年初與德國及香港解決方案應用商簽訂軌道智能交通應用合作案，藉由本次參展NVIDIA GTC大會，目標推展更多國際交通專案合作。

面對智慧化趨勢將多面向地開展在終端應用當中，新漢的智慧車載邊緣運算產品線涵蓋交通運輸、智慧零售、城市治理、生產製造等多元領域。新漢將持續強化終端Edge AI軟體定義邊緣運算（Software-Defined Edge Computing）解決方案在垂直領域的AI技術布局，並持續結合NVIDIA的技術、拓展Edge AI運算平台產品項、提升AIoT解決方案的多元選擇性與效能，協助客戶快速打造高效的AI應用系統，順利推動數位轉型，為人類帶來更便利、更安全的智慧生活環境。

AI NVIDIA 新漢

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