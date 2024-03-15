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搶食人工智慧大餅 華碩AI新手機登場

中央社／ 台北15日電

華碩除了推出AI電腦，AI手機也登場，台北時間14日晚間發表全新旗艦手機Zenfone 11 Ultra，全面引進AI搜尋助手、AI即時通話口譯、AI錄音筆記等多項人工智慧功能。

華碩旗艦新手機標榜不只是智慧型手機，為使用者打造多項AI功能。像是「AI搜尋助手」功能，可離線查找手機內所需圖片或App；「AI即時通話口譯」功能可在通話中雙向翻譯，讓語言不再是隔閡。

「AI錄音筆記」可將語音即時轉錄為文字，還可自動摘要；另外還有「AI語音降噪」，確保優異的通話品質；「AI智慧桌布」一鍵生成個人風格桌布。

在照相功能方面，華碩新手機也導入AI智慧，除了升級3鏡頭模組，再加上「AI防手震」、「AI圖像優化」等內建功能，讓畫面能更細膩生動；另外「AI人像錄影」可即時辨別主體，呈現自然景深。

AI當道，智慧型手機也開始導入愈來愈多AI功能，像是三星今年初發表的旗艦機Galaxy S24系列，也導入即時翻譯、智慧相片編輯等AI科技。預期接下來將會有更多AI手機、AI電腦接力問世。

華碩Zenfone 11 Ultra系列將於今天中午12點全台開賣，接著4月1日電信通路上市，有望為第2季手機事業營運增添新動能。

AI 智慧型手機 華碩

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