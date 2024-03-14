加速AI創新！英特爾攜宏碁等合作夥伴 活動分享AI創作最佳化流程

為協助創作者運用AI PC提升工作效能並促進創作者社群交流，英特爾攜手宏碁、Adobe、華碩、訊連科技（CyberLink）、微星科技等合作夥伴，即日起舉辦《AI PC創作新世代》活動，現場展示多款最新基於Intel® Core™ Ultra的AI PC系統與影像創作應用，並邀請橫跨不同領域的專業創作團隊分享如何透過AI PC解決創作過程中遇到的瓶頸，並有效發揮創作軟體各式各樣的功能，提升整體流程效率，進而激發更多創意。

英特爾表示，Intel Core Ultra 處理器專為AI PC時代而生，為首款基於Intel 4製程技術的處理器，可根據AI應用的需求及特性，透過CPU、GPU或NPU運算，最佳化整體效能和能源效率。目前PC上的主要AI應用範疇包含相片編輯、影片編輯、文字生成音樂、文字生成影像、視訊會議、遊戲體驗、資訊安全及影音娛樂等。

多屆金馬獎最佳視覺設計得主、再現影像視覺特效總監郭憲聰分享AI PC的使用經驗，目前電影特效的準備工作中，製作特效內容時往往耗費許多時間等待內容運算產出，以及來回與導演團隊溝通呈現方式。在使用AI PC後，不僅可大幅降低特效內容的運算時間，甚至可在拍片現場即時調整特效呈現，提升與多方團隊溝通的效率。此外，在影像特效產業既有的工作流程上，舉凡運用AI讀取聲音轉換字幕、影像數位修復流程，到更精細的人物老化特效與表情搭配細節等處理，都因為AI有所改變和效率提升。

英特爾《AI PC創作新世代》活動中，除了合作夥伴會針對軟體應用進行深度介紹，還將邀請《余惟》、《霸軒&兔鼠》、《六指淵Huber》、《鼻妹Bimay》、《夢想動畫》與《鵝肉麵》等專業創作團隊，從創作者角度分享如何善用AI工具，在影像特效、多媒體製作、圖文設計與時尚攝影等應用領域最佳化工作流程、提升創作效率。

活動現場亦設立體驗區，展示多款宏碁、華碩與微星基於Intel Core Ultra的最新AI PC裝置，以及來自Adobe、CyberLink的影像創作應用情境。舉例來說，過去需耗時處理的相片與影片編輯功能，可透過AI自動辨別、智慧選取與增強細節等功能加快工作效率，提升成品品質；還能因應社群影像串流時代，提供各種辨識人物場景的特效、自動將語音轉換成文字字幕並依此剪輯、自動調整不同社群平台影像比例等功能，大幅提升創作分享效率。