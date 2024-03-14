緯創下半年營運主力「這廠區」接三巨頭大單 新產能、總部陸續登場

緯創（3231）手握輝達（NVIDIA） CoWoS AI 晶片基板高達85%訂單，更獨供超微、英特爾模組、基板訂單，通吃三巨頭滿滿商機，也被譽為「AI 伺服器晶片競爭市場的主要贏家」。緯創旗下新竹廠區為「高毛利 AI 伺服器基板」主要產地，近日為滿足龐大市場需求已宣布，攜手新竹縣「數位創新青年培育就業計畫」向在地專業人才大力招手、邀請加入。

據悉，緯創目前手握輝達（NVIDIA）H100 伺服器訂單，並供應新一代 B100 基板訂單，而公司為滿足不斷暴增的市場需求，除不斷啟動校徵、青年培育等人才銜接佈局外，也啟動多項擴產計畫 ，而位於新竹的主力伺服器生產廠區，目前已擴充到三期，並從本月底開始不斷有新產能開出，而日前砸下約31億元在竹北建造的「AI 智慧園區」暨全球營運總部，也預計在今年第三季至年底完工。

根據規劃，總部將包括 AI、5G、伺服器研發中心、5G 智慧工廠、數位能力中心，以及全球運營人才育成單位。而該廠未來主要將負責 AI 等最新技術的營運及發展，將涵蓋內容包括 AI 人工智慧和 5G 通信網路的研發中心及智慧工廠，未來緯創所有最先進、最高階產品都慧遊這裡來研發製造，配合在竹科、湖口的各廠區，一起擴大產值和就業機會，期待與 AI 智慧園區其他廠商共同合作，把新竹縣打造為 AI 智慧城市。

分析師指出，目前輝達 CoWoS AI 晶片 / GPU 的出貨量，預在 2024年年增 150%，仍處於高速成長期，而緯創則拿下85%的基板訂單，無論三巨頭在 AI 伺服器晶片市場的最終競爭結果如何，其實緯創都已經是最大贏家，市場不需過度擔憂競爭對其造成的影響。而緯創總經理林建勳也於昨日法說會中，再次按讚 AI 伺服器前景，並透露市場仍抱有強勁需求，喊話旗下 AI 營收今年有望成長「三位數」。

據悉，緯創於3月11日由旗下新竹廠區主管代表出席「數位創新青年培育就業計畫」宣傳現場，而該計畫由縣長楊文科親領軍，邀請11家企業及12個學校代表共襄盛舉，期望透過大專院校和企業針對大三以上及研究所學生，規劃「數位」與「跨域」雙管齊下的工作坊和企業實習平台，培養青年職場數位創新超能力，以提升大家的專業能力，盼讓學生畢業即就業。