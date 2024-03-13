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研華參與醫療國際大展 HIMSS24 呈現一系列智慧醫療解決方案

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
研華將於3月12日至14日，參與衛生福利部於美國佛羅里達州奧蘭多舉辦的HIMSS24的數位醫療館聯合展區。
研華將於3月12日至14日，參與衛生福利部於美國佛羅里達州奧蘭多舉辦的HIMSS24的數位醫療館聯合展區。

工業物聯網領導廠商研華（2395）將於3月12日至14日，參與衛生福利部於美國佛羅里達州奧蘭多舉辦的HIMSS24的數位醫療館聯合展區。伴隨衛福部次世代數位醫療發展平台接軌國際之計畫，研華將於展中呈現一系列智慧醫療解決方案，包括智慧用藥、智慧護理站和智慧病房解決方案；其中，智慧給藥全系列解決方案更首度於國際舞台亮相，此將完整實現用藥安全、即時管理和透明追蹤，以期能協助醫療院所達到HIMSS EMRAM六級以上的電子病歷國際認證。

隨著衛福部催生次世代數位醫療平台，研華也將全力以赴加入此次數位轉型行列，為台灣智能護理應用做出實質貢獻。此次展出，研華透過自家智慧給藥系統、iWard智慧病房解決方案等實境展示，此不僅能加速醫院數位化轉型並接軌國際標準，更驗證並突顯台灣在醫療產業上的卓越實力。

研華智慧給藥系統，首次以全系列形式登上國際舞台；整體方案結合RFID科技的智慧藥盒、藥櫃和藥車，為醫院提供更完善的藥品管制系統，確保藥品的準確配藥、給藥和用藥，有效降低潛在的錯誤風險。此外，更成功打造一個從藥劑部配藥到護理師床邊給藥的閉環式用藥管理系統，為醫護及病患提供高效、安全的用藥環境。向國際展示出護理照護，如何在無圍牆化的資訊系統下，透過護理推車、智慧藥盒和智慧藥櫃加乘給藥的互通性，實現用藥安全。該方案不僅在台灣落地，也已成功擴展至泰國、歐洲等地。

研華iWard智慧病房解決方案，透過病患關懷與護理照護的整合平台，加速處理工作，將護理照護更專注在病患照護上，實現醫病雙贏，溝通零距離的目標。目前全台70％以上的醫學中心、區域、地區醫院已全面部署研華iWard智慧病房；同時也在越南、馬來西亞和日本等地積極推廣。

研華在HIMSS24展會中，不僅於衛福部數位醫療館聯合展區展出智慧用藥、智慧護理站和智慧病房解決方案；同一時間，也在研華自家獨立攤位同步展出複合式手術室、手術影像解決方案、AI賦能運算平台以及客製整合服務等，以完備的相關周邊與服務，增強醫療設備與整合應用的快速導入能力，實現國際照護品質與資訊化建設的目標。

研華 衛福部 護理師

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