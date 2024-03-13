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清大就博會3月16日登場 台積招6千人 22家企業招募百名

聯合報／ 記者王駿杰郭政芬／新竹即時報導
國立清華大學春季徵才博覽會地圖。圖／市府提供
國立清華大學春季徵才博覽會地圖。圖／市府提供

新竹市今年第2場校園就業博覽會「清華Career校園徵才博覽會」，將於3月16日於清華大學桌球館前舉行，此次共計162家企業參加，提供超過2萬個工作機會給求職者。其中，台積電因應營運擴充，今年招募6千名員工，現場有多達22家企業釋出職缺超過百名，如聯電、瑞昱、聯詠、長榮航空、台塑企業等。

新竹市長高虹安表示，這是一場融合青年活力、職涯發展的校園徵才盛會，邀請青年朋友準備好履歷與最佳狀態，當天到清大一探薪情。

勞工處長林昱志表示，此次國立清華大學校園徵才博覽會，多家企業祭出眾多職缺，台積電因應營運擴充，今年招募6000名員工，此外，現場多達22家企業有各類型職缺數超過100名，如科技業聯華電子、瑞昱半導體、聯詠科技、大立光電，還有長榮航空徵百名機師，傳產業則有台塑企業，更有金融業多家廠商齊聚大舉招募，如第一金、新光金、台新金、玉山、兆豐、中國信託、合作金庫等每家都超過百個職缺。

勞工處說明，AI應用型態越來越廣，以AI相關的不同跨領域職務也出現，本場徵才也有如台泥企業的生成式AI工程師、臻鼎科技的AI科學家；友訊科技則提供AI產品企畫管理師、以及華碩電腦開出醫療AI商務拓展專員等職缺，可看出來各應用領域亟需與AI結合的人才需求，有興趣的求職者千萬不要錯過。

清大表示，本年度春季徵才主題為「清春相印，風華正茂」，透過實體博覽會以及61場為期兩周的企業說明會，學生將有機會與企業現場相互交流。此次博覽會亮點之一，學生於完成指定任務後，即可免費拍攝求職照。

勞工處表示，清大重視國際人才培養及發現越來越多國際生有留台工作需求，校方在博覽會同天也與經濟部Contact Taiwan合辦「國際生留台徵才說明會」，說明留台就業事宜，並邀請5家企業提供國際生職缺及徵才說明，全程英文專場說明，讓外籍生畢業後能順利留台就業。

竹市校園就博會清大場於3月16日上午10點登場，還有三場徵才活動，將於3月27日在元培科技大學、4月23日在玄奘大學及4月30日在中華大學舉辦。

台積電因應營運擴充，今年招募6千名員工，現場有多達22家企業釋出職缺超過百名，如聯電、瑞昱、聯詠、長榮航空、台塑企業等。圖／市府提供
台積電因應營運擴充，今年招募6千名員工，現場有多達22家企業釋出職缺超過百名，如聯電、瑞昱、聯詠、長榮航空、台塑企業等。圖／市府提供
新竹市今年第2場校園就業博覽會「清華Career校園徵才博覽會」，將於3月16日於清華大學桌球館前舉行。圖／市府提供
新竹市今年第2場校園就業博覽會「清華Career校園徵才博覽會」，將於3月16日於清華大學桌球館前舉行。圖／市府提供
新竹市長高虹安表示，這是一場融合青年活力、職涯發展的校園徵才盛會，邀請青年朋友準備好履歷與最佳狀態，當天到清大一探薪情。圖／市府提供
新竹市長高虹安表示，這是一場融合青年活力、職涯發展的校園徵才盛會，邀請青年朋友準備好履歷與最佳狀態，當天到清大一探薪情。圖／市府提供
國立清華大學就業博覽會的資料照片。圖／市府提供
國立清華大學就業博覽會的資料照片。圖／市府提供

AI 徵才活動 長榮航空

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