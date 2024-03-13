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研華與衛福部合作 智慧給藥系統首度國際亮相

中央社／ 台北13日電

國際醫療大展HIMSS24從11日至15日在美國佛羅里達州奧蘭多舉辦，工業電腦廠研華參與衛生福利部數位醫療館聯合展區，展示一系列智慧醫療應用，包括智慧用藥、智慧護理站和智慧病房解決方案，其中智慧給藥系統首度於國際舞台亮相。

研華今天發布新聞稿指出，隨著衛福部催生次世代數位醫療平台，研華也加入數位轉型行列。此次研華透過自家智慧給藥系統、iWard智慧病房解決方案等實境展示，加速醫院數位化轉型並接軌國際標準。

研華表示，智慧給藥系統首次以全系列形式登上國際舞台，結合RFID（無線射頻辨識）科技的智慧藥盒、藥櫃和藥車，為醫院提供更完善的藥品管制系統。相關方案不僅在台灣落地，也已擴展至泰國、歐洲等地。

此外，研華iWard智慧病房解決方案透過病患關懷與護理照護的整合平台，可加速處理工作，目前全台灣70%以上的醫學中心、區域醫院、地區醫院已部署研華iWard智慧病房，同時也在越南、馬來西亞和日本等地推廣。

研華 護理 馬來西亞

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