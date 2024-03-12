奇美推出全球首創採用化學回收 MMA 製成之 MS 樹脂

全球高性能材料領導廠商奇美實業今（12）日宣布推出「Ecologue化學回收系列」的MS 產品，這也是目前全球首創採用化學回收MMA製成之MS 樹脂，不僅擁有與原生材料相當的性能，更能同時達成減碳與減廢之永續效益，為永續塑料市場再添新選擇。奇美為全球少數可供應MS樹脂之公司，MS具備出色的透明度與光學性質，可被廣泛應用於食物和水容器以及顯示器用導光板材等。

奇美透過導入化學回收「解聚」與「純化」技術，成功將廢棄的PMMA塑膠還原成再生MMA單體，再將其與SM單體聚合成MS，推出Ecologue化學回收系列MS樹脂。

化學回收系列產品具備多項特點，除了再生材料特性可維持與原生材料特性一致；並能透過減少原生化石原料的採用，降低產品碳足跡；此外，更將廢塑膠回收再利用，減少地球負擔，是一項兼顧品質、減碳、減塑之永續解決方案。

奇美指出，該公司持續致力於Ecologue三大創新：「回收」創新、「生質塑膠」創新和「製程」創新，目前已推出機械回收樹脂、生質樹脂、生質橡膠、以及化學回收樹脂。以Ecologue命名，奇美希望它不只是永續材料的目錄(catalogue)，更能藉由對話(dialogue) 推動變化。，在世界各國對碳排、廢塑膠之永續議題逐漸重視的情況下，願藉由對話創造每一個能為價值鏈提供永續材料解決方案的機會，一起為地球的永續努力與貢獻。