大立光3月動能暖 外資看旺手機重啟規格戰喊進3000元

光學鏡頭龍頭大立光今日宣布跨足綠能產業，總經理黃有執表示，看好鈮酸鈦(TNO)負極材料快速充放電的特性，也對未來導入產品應用有信心，將與工研院聯手成立萬溢能源公司，進入綠色能源領域。

萬溢能源董事長陳金銘則說，萬溢能源公司主要核心技術為鈮酸鈦(TNO)負極材料，有別於傳統鋰電池所使用的石墨材料充電時間需長達2至4小時，鈮酸鈦負極材料可5分鐘就充飽電，可滿足快充巴士、儲能系統、混合動力、堆高機及無人機等市場的需求。

本業部分，大立光2月受到農曆春節假期影響，工作天數減少，拉貨動能減弱，合併營收33.87億元，較1月營收衰退24％，但與去年同期相比成長32％，前二個月合併營收為78.56億元，也較去年同期成長35％。

大立光日前營運低迷，但今年受全球經濟谷底反彈、高階鏡頭規格陸續導入，以產品出貨結構來看，大立光以1,000萬畫素以上鏡頭為主，占比40～50％，2,000萬畫素以上的鏡頭占比約30～40％，800萬畫素鏡頭產品占比0～10％，其他產品則占約20～30％。

大立光今日股價持平震盪，在2510元至2550元間波動。本業部分由於大立光獨家供應iPhone 15 Pro Max潛望式鏡頭，法人指出，受惠潛望式鏡頭日益普及、相機畫素提升為高階手機鏡頭發展必然趨勢，且除蘋果陣營外，安卓陣營高階手機也開始搭載潛望式鏡頭，對大立光有正面效益，預期大立光今年在毛利率進步的幫助下，獲利將展開復甦，因此給予「優於大盤」評等，目標價上看3000元。

外資瑞銀證券日前甚至於最新報告中指出，大立光將成為接下來手機鏡頭規格升級的主要受惠者之一，重申「買進」評等，目標價調升至3200元，為外資圈最高目標價。