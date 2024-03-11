八年來首現逆風！科學園區去年營業額年減7.56% 仍創歷年次高

國科會11日發布2023年三大科學園區營業額為3兆9,439億元，是八年來首見負成長，較2022年衰退7.56%，整體營收仍為歷年次高。國科會分析，台灣在先進製程技術引領 AI、5G及高效能運算領域發展帶動下，科學園區今年可望恢復成長動能。

國科會主委吳政忠表示，近年科學園區營業額年年成長，首度在2020年突破3兆元，2022年更達到4.2兆元，2023年則稍微往下，只減少3000多億元，年減率亦縮小至一成，這是科學園區廠商努力成果，也展現科學園區的韌性。他強調，觀察長期趨勢，科學園區將會繼續向前進、繼續成長。

國科會表示，受到全球後疫時代、地緣政治變化、生成式AI崛起與全球產業鏈重組等影響，科學園區2023年營業額3兆9,439億元，較2022年衰退7.56%，整體營收仍為歷年次高；總貿易額達4兆4,264億元，較去年衰退7.91%；另園區就業人數持平為32萬2,936人。

國科會表示，竹科營業額1兆4,201億元，衰退11.98%；中科9,384億元，衰退19.78%；南科1兆5,855億元，成長6.88%。在原物料高漲及通貨膨脹、終端消費需求及企業投資動能疲弱等因素下，全球疫後經濟復甦力道不如預期；惟隨全球景氣緩步回溫，帶動科技業產能復甦，加上AI浪潮推進創新應用，整體營收減幅已逐步收斂，尤其南科受惠積體電路產業3奈米製程投產放量穩健支撐，連續三年成長創新高。

國科會表示，展望2024年，全球經濟仍將面臨諸多風險和不確定性挑戰，雖然預估通膨走勢趨緩，各國央行升息周期亦將近尾聲，國際主要機構預估2024年全球經濟維持溫和放緩走勢，加上電子相關產品需求回溫，台灣在先進製程技術引領 AI、5G及高效能運算領域發展帶動下，可望恢復成長動能。參酌各大研究機構預測經濟成長率及主要產業半導體之預估成長率，預估2024年園區整體營業額將呈穩健成長。