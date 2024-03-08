日月光攜手供應商及友好企業 共同打造淨零產業生態系

全球封測龍頭日月光投控（3711）透過實踐ESG，提升企業韌性，利用創新與數位轉型，兼顧企業永續與營運成長，持續提供半導體先進封裝服務動能，8日於日月光高雄廠研發大樓舉辦「數位永續雙軸轉型論壇」。

日月光投控表示，全球產業環境的轉型與升級不斷地在演進，為了邁向永續共贏的未來，日月光辦理數位永續雙軸轉型論壇，邀請近80家供應商，包含材料、設備、承攬、廢棄物處理、自動化等友好夥伴，以及高雄廠副總高階主管，共同蒞臨現場探討淨零產業生態系議題。

日月光投控指出，集團響應並於各廠區展開淨零行動方案，高雄廠訂定四大執行項目，包括溫室氣體管理、減碳與抵換、循環經濟、供應鏈管理─並以數位轉型加速布建綠色製程，藉以提升能資源使用效率、源頭管理與循環再利用等行動，強化低碳韌性，致力實踐淨零承諾。

聯發科（2454）技術品質及可靠度處副處長方陽輝則說，聯發科係透過「綠色設計」、「節能減碳」及「供應鏈永續管理」三大面向作為淨零行動方針，強調業界須從價值鏈的角度推動。

方陽輝以聯發科自身為例，針對供應鏈永續管理以三支箭理論，分別從行為準則訂定、管理工具運用、適性分級管理，與供應商共創責任供應鏈，達淨零永續目標。