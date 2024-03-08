工作送1萬得主現身 擔任董事長司機六年至今

台股今（8）日開盤，由半導體龍頭台積電（2330）領軍電子股全面上攻，開出漂亮紅盤，指數開高走高，站上2萬點大關，不只股市發燙，就業市場也是需求炙熱，觀察農曆年後轉職現象，1111人力銀行今年2月的「履歷開啟數」與2023年同期相較，明顯高出13%，顯見放假完後，企業紛紛釋出更多職缺，也驅動求職者態度更積極。

1111人力銀行「找工作送1萬」活動自2018年起跑，前後已經連續七年舉辦，獎勵求職態度積極的會員勇敢跨出第一步，舉凡活動期間使用1111人力銀行網站投遞履歷，經企業通知面試並且錄取，到職滿三個月以上，就能申請1萬元大紅包，盤點歷年獲得1萬元的求職者，有超過5000人拿到獲獎資格，且歷年來獲贈1萬元的求職者也紛紛反饋表示，會把1111人力銀行頒贈的1萬元用於育兒、孝親、旅遊、補習費等方面，好好珍惜這個資源。

獲獎個案李先生，一直都是1111人力銀行會員，在六年前參加「找工作送1萬」活動，幸運找到建設公司董事長司機一職，也因為公司福利好制度佳，讓他久任至今，更棒的是當時還拿到1111人力銀行致贈的1萬元大紅包，讓他直呼不敢相信真的可以拿到現金。

李先生以過來人經驗分享，許多轉職者或是已經待業一段時間的求職者，每天要面臨生活經濟壓力，這1萬元不僅可以幫助他們暫時度過難關，還能夠鼓勵求職者久任，在新的職場裡盡量適應穩定下來，現金紅包就是最實質有效的鼓勵。當年他的小孩還在上小學階段，這筆意外的1萬元就當作學習教育基金。

這麼多年過去了，李先生至今還在建設公司服務，由於公司的福利及環境都很好，又因為是董事長的貼身司機，每天在車上與老闆朝夕相處，也較為親近，一早從董事長出門開始，直到晚上送老闆回家，如果遇上應酬或加班，他都必須維持在工作狀態，李先生說「工時雖然很長，但福利很好，老闆也特別照顧我的食衣住行，讓人非常溫暖」，還會不定時給予一些生活上的協助，李先生強調，與老闆有著深厚革命情感，只要身體許可，會持續在公司服務貢獻。