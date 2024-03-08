廣達張嘉淵：AI 影響確實龐大 應用將朝穿戴裝置轉移

代工大廠廣達（2382）副總經理暨技術長張嘉淵今（8）日指出，從現階段來看 AI（人工智慧）對人類的影響確實非常龐大，隨著人口日漸老化、相關應用的需求也會越來越大，他強調，AI 技術是一個觸媒，它也讓人類在面對電腦時的方式有所不同，並永遠可以給用戶不同的觀點，因此也帶給產業更多的商機，自己仍然看好，AI 大方向發展的趨勢穩定不變。

張嘉淵今日出席「滿足AI應用奇點的嵌入式設計論壇」，並以「數位即時診療創新 嵌入式人工智能的新前沿 」為題發表演說。他指出，廣達發現隨著人口日漸老化，市場對 AI 應用的需求也越發急迫，由此而生的各種問題也接踵而至，要將問題逐一解決勢必得用到 AI，而把 AI 導入實際場域也就越來越重要，這也是為什麼近期不斷聽到整個市場、業界一直在討論 AI 研發的主要原因。

張嘉淵指出，自己的團隊長年都在研究智慧醫療領域的發展，而將 AI 技術導入也成為重要的一環，隨著世界上有越來越多的老年人，不僅人力資源持續減少，也衍生很多全新疾病被接連的發現，為因應未來醫生數量不足，而衍生的醫療困局，將 AI 導入「健康領域」就尤為重要。

張嘉淵表示，人類的日常生活與健康息息相關，團隊在投入 AI 智慧醫療的開發時，最初是從資料庫中取得就有資料來打造最簡潔的架構，並導入醫院來提供醫院、醫生來使用，不過隨著 AI 在過程中持續學習、累積經驗後，未來就可以將更多需要耗費運算、判讀能力的工作，交給 AI 來解決，並可透過 AI 將「現在（病徵）到未來（形成的疾病）」進一步連結、推論，並完成及早治療。

張嘉淵透露，在不同的端點上，我們可以透過最初架構的 Model（模型）來解決全世界的問題，並尋找不同的對應方法來解決，雖然隨著 AI 領域加速發展，以後市場上絕對不會只有一種「AI Model」，不過他重申，未來仍然要做到在最終的應對端點上「虛實整合」（例如每個人的手機、個人裝置），因此有關 AI PC、AI Phone 的市場仍然是未來市場趨勢最主要的發展方向。

張嘉淵表示，隨著技術發展越發成熟，實際應用的各項服務也都要具備「即時性」，並且都應該要可以進行「穿戴」，藉此才能真正的進入到我們實際的生活，他說，這一點非常重要，因為每個人的身高、體重、身體數據，都不可能一模一樣，因此若要服務的更確實，個人化的精準度就要足夠，所以他也預測，未來的應用會逐漸朝穿戴式裝置來轉移。

張嘉淵重申，廣達在做的不是只有一個產品，而是一整組產品，從端點收到資訊，再把資料連結上 AI，先建立一個平台，將運用 AI 的資料導上雲端，再運用下載的方式，將 AI 導入到不同的應用地方，以便當有任何資料發生改變時，也都能迅速對應，雖然目前大家在面對 AI 時，仍然以「文生圖、圖生文」的概念在構思，不過未來將會變得更加多元且靈活，連教育也會從「學問」轉變「問學」，這是大方向趨勢的明確目標。