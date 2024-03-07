快訊

虱目魚比星巴克好賺？永和地標「三角窗店王」新租客引熱議

台股上漲194點收19,693點 台積電大漲25元站上760元

政院拍板！違停、臨停等十種交通微罪 不記點不得檢舉

宏碁印度 營收連續2年創高峰

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
宏碁電腦業務在印度表現亮眼，連續兩年突破過往創下營收高峰，2023年更創下25年來新紀錄。圖為宏碁Predator Orion 3000(PO3-650)電競桌機。圖／宏碁提供
宏碁電腦業務在印度表現亮眼，連續兩年突破過往創下營收高峰，2023年更創下25年來新紀錄。圖為宏碁Predator Orion 3000(PO3-650)電競桌機。圖／宏碁提供

宏碁（2353）電腦業務在印度表現亮眼，連續兩年突破過往創下營收高峰，2023年更創下25年來新紀錄；根據最新市調資料顯示，宏碁電腦在印度教育型領域中以37%市占率排名第一、政府標案中亦以30%市占率取得第二，並持續穩健成長。

宏碁在印度市場交出漂亮成績單主要歸功於領先業界推動的當地製造策略，目前旗下AIO及桌上型電腦皆100%當地製造；除此之外，宏碁亦將在商用筆電領域之中打造兩款自行設計、當地生產的系列產品，並將銷售於鄰近國家，新添當地業務商機。

印度教 宏碁

延伸閱讀

印度變身世界藥房 推升股市題材一波波

法國羽賽／不敵印度斯里坎 周天成首輪三局苦戰止步

失聯移工恐破10萬 立委質詢憂「引進印度移工缺乏評估」

小規模試引進印度移工入台 洪孟楷：勞動部有準備好？

相關新聞

為什麼台積電漲、聯電不漲？ 謝金河揭背後原因

一位《先探週刊》的投資朋友問我，他說台積電漲到七○九元，漲幅那麼大，為什麼他買聯電不會漲？

ASIC全面Re-rating AI新戰場誕生

各家雲端大廠為求降低整體成本，配合自家生態軟體與應用而開發ASIC，這將是繼通用GPU之後，AI的新戰場誕生了！

研調：台灣組織每週遭網攻2930次 遠超全球平均

資安業者Check Point Software今天公布2024年網路安全報告，據統計至今年1月資料，過去6個月台灣各組...

台積電再創歷史新高價 法人喊「買進」調升目標價至880元

台積電（2330）今（7）日再度創下歷史新高價、盤中爆量逾5萬張，法人看好AI展望樂觀，支撐台積電長期成長動能，前段、後...

宏碁印度 營收連續2年創高峰

宏碁（2353）電腦業務在印度表現亮眼，連續兩年突破過往創下營收高峰，2023年更創下25年來新紀錄；根據最新市調資料顯...

研調：全球半導體今年營收增20% 儲存、資料中心旺

研究機構國際數據資訊（IDC）預估，今年全球半導體營收可望回升至6302億美元，將成長20%。其中，儲存市場將是成長最強...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。