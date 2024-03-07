宏碁印度 營收連續2年創高峰

宏碁（2353）電腦業務在印度表現亮眼，連續兩年突破過往創下營收高峰，2023年更創下25年來新紀錄；根據最新市調資料顯示，宏碁電腦在印度教育型領域中以37%市占率排名第一、政府標案中亦以30%市占率取得第二，並持續穩健成長。

宏碁在印度市場交出漂亮成績單主要歸功於領先業界推動的當地製造策略，目前旗下AIO及桌上型電腦皆100%當地製造；除此之外，宏碁亦將在商用筆電領域之中打造兩款自行設計、當地生產的系列產品，並將銷售於鄰近國家，新添當地業務商機。