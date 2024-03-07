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國發會證實 台積先進封裝廠落腳嘉義

聯合報／ 記者葉卉軒、編譯葉亭均／綜合報導

台積電先進封裝廠落腳嘉義愈來愈明朗，立委昨天質詢國發會主委龔明鑫，先進封裝廠在嘉義科學園區設廠是否就等台積電對外「點頭」？龔明鑫回應，「對，沒有錯。」

龔明鑫昨赴立法院經濟委員會業務報告，立委聚焦台積電擴廠計畫。嘉義選出的立委蔡易餘指出，台積電先進封裝廠考量在太保市的嘉科設廠，各項環差程序、布局已大致塵埃落定，現在是不是就等台積電對外「點頭」？龔明鑫給予正面回應。

據悉，台積電未來在嘉義設CoWoS先進封裝廠，可能往更先進的三維空間3D封裝製程邁進。

蔡易餘也點出台積電在南部設廠的貨運問題，他指出，南部機場均有宵禁問題，貨物要快速運送，必須到桃園國際機場，但運輸成本高，他建議國發會、交通部考慮將嘉義水上機場提升為「以貨機貨運為導向」機場，便利晶圓製品快速運往各國。

龔明鑫回應，未來南部確實須有類似機制，設置地點則須與交通部討論。

另外，立委謝衣鳯則指出，台積電日本熊本廠日前盛大開幕，全球高度關注，但外界也擔憂台積電持續外移，是否會削弱台灣的「矽盾」？龔明鑫回答「不是外移，是海內外同步擴廠」。

龔明鑫表示，未來AI需求龐大，晶片需要二、三奈米以下的高階製程，不僅在高雄、中科，嘉義也可能設有封測廠。台積電積極擴充產能，但最高階製程還是留在台灣。此外，台灣的產業供應鏈愈來愈完整，從材料商、設備商到IC設計，生態系更健全。

不過，龔明鑫也說，台灣土地很珍貴，不太可能全部產能留在台灣，台積電因應國際需求，成熟製程前進海外設廠，但最先進製程仍是留在台灣。

龔明鑫強調，未來晶片應用無所不在，希望盡量把應用效益擴及各行各業，讓帶動經濟的效果放大，變成百花齊放，不止半導體，大家都能受惠。

台積電股價昨天上漲五元至七三五元，再創新高。

此外，摩根大通（小摩）在最新出具的台積電個股報告中指出，台積電由於三大利多看俏，因此調高今、明兩年每股稅後純益（EPS）至卅八點八二元及四十九點三三元，並估計二○二六年EPS將上看五十五至六十元，持續給予「優於大盤」評等，目標價由七七○元調升至八五○元，居內外資法人圈最高價。

台積電 嘉義 機場

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