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尾牙邀請韓國女團aespa 佳世達董座：全台都在談、效果非常好

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導
韓國人氣女團aespa出席明基佳世達集團的尾牙活動。聯合報系資料照片／記者黃仲明攝影
韓國人氣女團aespa出席明基佳世達集團的尾牙活動。聯合報系資料照片／記者黃仲明攝影

明基佳世達集團今年旺年會邀請韓國女團aespa首度來台表演引發話題，佳世達（2352）董事長陳其宏6日表示，這次效果非常好，全台都在談，PTT很多人都說想來佳世達上班，「Marketing的價值，絕對超過我們花的錢好幾倍」。

陳其宏表示，他常跟員工強調除了努力工作（work hard），還要聰明工作（work smart），要靠腦力創新、突破現有思維，「這不是只有說說而已。」此次透過人資部門調查，員工希望尾牙邀請什麼歌星或團體，「民之所欲，常在我心」， 只要員工喜歡的，就想盡辦法邀請。

之前其實不認得aespa，陳其宏回家問了兒子、姪女等，發現年輕人都知道aespa，還提供不少意見。因為擔心太多粉絲衝進來，在有多個出入口的南港展覽館，展開了「總統級的維安」。陳其宏指出，所達到的效果，展現了佳世達創新突破的價值，也讓員工有幸福感。

面臨少子化、缺工問題，許多企業積極營造幸福企業的形象，以吸引人才，陳其宏表示，台灣的人才確實出現傾斜，每年的畢業生已經愈來愈少，護國神山半導體業吸引了一大半的人才，中小企業用人很辛苦。其實產業很多元，佳世達希望提供可以發揮的舞台，以及好的上班環境，吸引優秀的年輕人，幫佳世達推出更多高附加價值又高端的產品。

萬一明年尾牙員工希望邀請流行天后泰勒斯呢？陳其宏說，「佳世達的財力可能還不到。」但希望未來的尾牙都能帶來亮點。

佳世達 尾牙 陳其宏

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